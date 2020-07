Steine auf den Gleisen bremsen S-Bahn in Machern aus

Machern

Mit Sachschaden und damit glimpflich endete am Montag ein Unfall mit einer S-Bahn. Unbekannte hatten direkt am Haltepunkt Machern Granitsteine und kleinere Betonteile auf die Gleise gelegt. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge hatte eine S-Bahn das Geröll überfahren und wurde dabei leicht beschädigt.

Ein gefährlicher Leichtsinn, durch den sogar Züge entgleisen oder zertrümmerte Kleinteile umstehende Menschen verletzen können, warnt die Polizei. In diesem Fall sei es mit einem Sachschaden vermeintlich glimpflich ausgegangen. Dennoch leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein, bei dem dem Verursacher bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe drohen.

Von LVZ