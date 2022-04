Steiniger Weg für ukrainische Flüchtlinge in Naunhof

Naunhof

Wer Flüchtlinge aus der Ukraine aufnimmt, hat vollauf zu tun. Die Stadt Naunhof bot dabei gute Unterstützung, meint Elisabeth Wiegand aus Ammelshain. Doch mit der Ausländerbehörde des Landkreises geht sie ins hart ins Gericht. Immerhin hat sie nach Wochen des Ärgers einen Punkt erreicht, an dem für ihre Schützlinge so etwas wie Normalität einkehren könnte. Die Geschichte erzählt die 32-Jährige von Anfang an.

Ehrenamtlich ist sie aktiv im Tierschutz. Als die Bilder vom Krieg in der Ukraine über den Bildschirm flimmerten, sprach ihr Mann Sven sie an: Du kannst nicht nur alle räudigen Kater von der Straße retten, sondern musst dich um jedes Leben kümmern. „Für uns bestand gar keine andere Option, als jetzt Menschen zu helfen“, sagt sie.

Am 8. März rief sie in der Stadtverwaltung Naunhof an und erklärte sich bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Mit dem Gedanken, eine Woche Zeit zu haben, begann sie das Gartenhaus auszuräumen, in dem aller möglicher Krempel lagerte und in dessen erstem Stock sie gerade dabei war, einen Hobbyraum einzurichten. Da erhielt sie am 9. März gegen Mittag den Anruf aus dem Rathaus, die Ukrainer würden schon am Folgetag eintreffen. „Ich sagte zu, ohne ansatzweise fertig zu sein. Meine Mutter und kleine Schwester kamen sofort vorbei, um beim Ausräumen und Saubermachen zu helfen.“

Flucht nach Bombennacht

Die Frist sollte sich noch um einen Tag verlängern. Nach einer durchwachten Bombennacht in Kiew waren Hanna Mohilevska (37) mit Sohn Dmytro (13), Tochter Solomiia (9) und Nichte Mariia Svinkivska (16) sowie ihre beste Freundin Olha Tsetskhaladze (39) zwar mit dem Zug recht schnell über Lwiw nach Warschau gelangt. Doch von dort dauerte die Fahrt nach Berlin sage und schreibe 24 Stunden. Als sie per Bahn in Leipzig eintrafen, holte sie Michael Schramm vom Aktivsportverein Saxonia ab und brachte sie am 11. März nach Ammelshain.

Große Hilfe durch Bürger und Stadt

Elisabeth Wiegand leitet den Tiergarten Delitzsch und weiß, wie Dinge zu managen sind. Über soziale Medien rief sie zur Unterstützung auf, woraufhin sie eine Welle der Hilfsbereitschaft überrollte. Nachbarn brachten die Elektrik in Ordnung, andere klempnerten. Möbel trafen ein, sogar eine ganze Küche aus Thüringen. Kleidung wurde massenweise abgegeben; von der Feuerwehr Ammelshain liehen die Wiegands ein Zelt aus, um sie unterbringen zu können.

„Beide Frauen fragten als erstes, wie lange sie bleiben werden und wann sie arbeiten können“, berichtet Elisabeth Wiegand. Doch zunächst waren viele Behördengänge zu erledigen. Mit der Stadtverwaltung gab’s keine Probleme – im Gegenteil, Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) fragte regelmäßig nach, ob alles gut läuft. Das Freie Gymnasium Naunhof nahm die beiden älteren Kinder auf, sie erhalten dort Deutsch-Unterricht, wenn die anderen Spanisch lernen. Solomiia und Dmytro spielen beim Sportverein Klinga-Ammelshain Fußball.

Kritik am Ausländeramt

„Das Ausländeramt geht aber gar nicht, täglich ändert es seine Regeln“, urteilt Wiegand. „Nach Wochen nervenaufreibender Telefonate haben wir endlich erreicht, dass die unbegleitete Nichte zur Bedarfsgemeinschaft gezählt wird. Sie konnte ihre Eltern nicht mitbringen, denn der Vater ist bei der Polizei und die Mutter bleibt zu Hause in Sorge um ihn und Mariias Bruder, der gerade 18 geworden ist und zur Armee eingezogen wurde.“

Erst vergangene Woche sei die sogenannte Friktionsbescheinigung von der Ausländerbehörde eingetroffen, die Arbeitserlaubnis. Olha, die in Kiew Managerin für den Warenverkauf deutscher Produkte war, fand einen Job als Reinigungskraft in der Erdmannshainer Sachsen-Klinik. Für Hanna, die bisher als Verkaufsleiterin für den Import und internationalen Vertrieb von Milchprodukten arbeitete und nun die drei Kinder betreut, wollte Weigand prüfen lassen, ob sich ebenfalls eine Erwerbstätigkeit lohnt. „Dann würden nämlich sofort Wohngeld, Asylgeld und andere Förderungen wegfallen“, erklärt sie. „Das Ausländeramt war aber nicht bereit, das mal durchzurechnen“, kritisiert sie.

Umzug nach Erdmannshain

Und noch ein Vorwurf: Die Wohnungsgenossenschaft Grimma habe zwei Unterkünfte angeboten. „Wir konnten sie aber nicht nehmen, weil das Ausländeramt bis jetzt nicht meinen Antrag bearbeitete“, sagt die Ammelshainerin. Der westdeutsche Eigentümer einer Erdmannshainer Immobilie habe sich deshalb kurzerhand bereiterklärt, die Ukrainer kostenlos für drei Monate bei sich wohnen zu lassen.

Kochen gern in der gespendeten Küche in Erdmannshain: Mutter Hanna Mohilevska mit Tochter Solomiia, Nichte Mariia Svinkivska und Freundin Olha Tsetskhaladze (v. li.). Quelle: Thomas Kube

Der städtische Bauhof half beim Transport und Aufbauen der Möbel, sodass sie am vergangenen Sonntag dorthin umziehen konnten. „Wir hoffen, dass nun Ruhe einkehrt und ein Punkt erreicht ist, an dem die Flüchtlinge erst einmal angekommen sind“, meint Elisabeth Wiegand. Doch sie hat auch Zweifel. Eine andere Mieterin im Haus habe die neuen Mitbewohner schon mehrmals ausländerfeindlich beschimpft. Die LVZ fragte diese nach ihren Beweggründen. „Ich sage auf keinen Fall etwas“, lautete ihre Antwort.

Landkreis-Behörde überlastet

„Viele Leute sind zu uns gekommen, dafür waren unsere Kapazitäten nicht ausgelegt“, nimmt Belinda Reg’n, Pressesprecherin des Landratsamts, die Ausländerbehörde in Schutz. „Seit drei Wochen arbeiten die Leute am Limit. Sie wollen jedem gerecht werden, aber nicht jeder Wunsch lässt sich erfüllen. Wir versprechen aber, keiner wird vergessen.“ Seit Mittwochabend sei ein Online-Portal freigeschaltet für Flüchtlinge, die eine Wohnung suchen. Auch gebe es inzwischen ein Anmeldeformular für alle, die vorerst hier bleiben wollen.

Flüchtlinge wollen zurück

Auf Dauer in Naunhof leben möchten die beiden Frauen und drei Kinder nicht. „Wir wollen, dass der Krieg endet und die Russen heimgehen, damit wir zurück in unsere Heimat können“, übersetzt die ehemalige Russisch-Lehrerin Babett Lingreen aus Erdmannshain die Worte von Olha Tsetskhaladze. „Sie ließ ihre Mutter und zwei Brüder zurück, die in ständiger Bereitschaft leben, an die Front zu müssen. Hanna Mohilevska hat noch einen zweiten Sohn und einen Lebenspartner, die das Land nicht verlassen dürfen. Ihre Mutter sitzt in Kiew im Rollstuhl.“

