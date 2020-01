Stiftungen im Landkreis Leipzig: Welche gibt es und was machen sie?

Landkreis Leipzig

In der DDR hatten Stiftungen einen schweren Stand – rund 90 Prozent wurden zwischen 1952 und 1956 aufgelöst. Heute sind Stiftungen in Mitteldeutschland wieder auf dem Vormarsch. Im Landkreis Leipzig gibt es über 20 Organisationen, die sich dem Allgemeinwohl verschrieben haben und mit ihrem Stiftungsvermögen zahlreiche Projekte unterstützen. Ihre Beweggründe sind dabei ganz unterschiedlich.

Der Umwelt zuliebe: Mehr Bäume für Sachsen

Im Süden von Leipzig kümmert sich zum Beispieldie Stiftung „Wald für Sachsen“ um Aufforstung im Freistaat. „Wir sind im deutschen Vergleich ein relativ waldarmes Bundesland“, erklärt Henrik Lindner, Geschäftsführer von Wald für Sachsen. Außerdem haben Trockenheit und Schädlinge den Wäldern in Sachsen in den vergangenen Jahren schwer zugesetzt. Neue Bäume braucht deshalb das Land – damit es seine eigenen ökologischen Ziele erreicht. Seit 1996 pflanzt die Initiative Bäume im Landkreis Leipzig sowie in der Region um Chemnitz und Dresden. „So ist es uns bisher gelungen rund 1000 Hektar Fläche wieder aufzuforsten“, sagt Lindner.

Ein wichtiges Projekt ist für Lindner der ehemalige Tagebau Peres. Das 100 Hektar große Grundstück hat „Wald für Sachsen“ selbst gekauft und führt dort regelmäßig Baumpflanzaktionen durch. Auf der ehemaligen Brache entsteht so Schritt für Schritt ein neuer Forst. Für die Arbeit der Stiftung ist das Pereser Holz besonders wichtig, weil dort immer wieder Schülergruppen auf das Gelände kommen und gemeinsam mit Projektleiter Olaf Kroggel neue Bäume pflanzen. „Wenn die Kinder einmal selbst einen Baum in die Erde gesetzt haben, entwickeln sie eine viel stärkere Bindung zur Natur“, erklärt Lindner.

Stiftungen helfen bei der Finanzierung neuer Projekte

Dass Stiftungen auch aus ganz pragmatischen Grünen entstehen können, erklärt Klaus-Dieter Tschiche aus dem Vorstand der Augustiner-Stiftung in Grimma: „Unser Anliegen war es eine Art eiserne Reserve für den Augustiner-Verein zu schaffen.“ Seit über 20 Jahren ermöglicht der Verein besondere Projekte am Gymnasium St. Augustin.

Ob teure Renovierungen oder neue Anschaffungen: Gemeinsam mit dem Augustiner-Verein kümmert sich die Augustiner-Stiftung um die Finanzierung solcher Projekte. Quelle: Frank Schmidt

Jedoch werde es immer schwerer an neue Spendengelder zu gelangen, so Tschiche. „Allein mit kleineren Zuwendungen im drei- bis vierstelligen Bereich oder Mitgliedsbeiträgen kommen wir nicht weit.“ Seit 2009 gibt es neben dem Verein eine Stiftung, die sich ausschließlich darum kümmert einen Teil des Stammkapital des Vereins zu vermehren – unter anderem an der Börse. „Das geschieht in einem ganz straffen rechtlichen Rahmen, den uns die Stiftungsgesetze vorschreiben“, betont Tschiche. Riskante Spekulationen sollen unter allen Umständen vermieden werden.

Für Tschiche war die Stiftungsgründung ein richtiger und wichtiger Schritt. Mit ihrer Hilfe konnte in der näheren Vergangenheit so zum Beispiel die Restaurierung des historischen Rektorenzimmers am Gymnasium finanziell unterstützt werden.

Stiftungen in Sachsen und im Landkreis In Deutschland gibt es laut Bundesverband Deutscher Stiftungen rund 22.000 solcher Institutionen. In einem Register führt der Freistaat Sachsen auf, wo eine Stiftung ihren Sitz hat und welchen Zweck sie verfolgt. 21 Stiftungen haben demnach ihren Sitz im Landkreis. Von dieser Zählung ausgenommen sind Familienstiftungen, deren hauptsächliches Motiv darin besteht Angehörige und Nachfahren finanziell zu unterstützen. Die Stiftungen engagieren sich vor allem in den Bereichen „Kunst und Kultur“, „Wissenschaft und Bildung“, „Umwelt- und Denkmalschutz“ oder „Stadtleben und Gesellschaft“. Außerdem gibt es zwei kirchliche Stiftungen.

