Stolpersteine für beherztes Flößberger Paar im Widerstand gegen die Nazis

Frohburg/Flößberg/Bad Lausick

Grau verhangen war der Himmel, und es regnete in Strömen, als Zehntklässler der Bad Lausicker Oberschule am Donnerstag in Flößberg zwei Menschen ehrten. Martha und Wilhelm Mühlberger, in der heutigen Straße des Friedens zu Hause, hatten aktiv Widerstand gegen das Nazi-Regime geleistet und waren deshalb verfolgt worden.

Unterstützt vom Leipziger Verein Erich-Zeigner-Haus, hatten die Schüler zum Leben der beiden recherchiert. Und sie hatten Spenden gesammelt für zwei Stolpersteine, die nun Gunter Demnig, Künstler und Erfinder der Aktion, nahe des damaligen Wohnhauses der Mühlbergers in den Fußweg einließ.

Gunter Demnig verlegt selbst die Stolpersteine in Flößberg. Quelle: Jens Paul Taubert

Heinig: Großeltern haben Verfolgten geholfen

Wilhelm Mühlberger, Jahrgang 1890, wuchs in Flößberg auf. Zu Zeiten der Weimarer Republik war er – als einziger Kommunist – im Gemeinderat des Dorfes. Die Nazis internierten ihn für Wochen im Konzentrationslager Colditz. Seine Frau half in dieser Zeit Bedrohten bei der Flucht.

Auf den Stolpersteinen für Martha und Wilhelm Mühlberger sind die Daten markiert, die die Zehntklässler der Oberschule Bad Lausick erforscht haben. Quelle: Jens Paul Taubert

Unmittelbar nach dem Krieg wurde Wilhelm Mühlberger Bürgermeister in Bad Lausick. Hier lebt noch sein Enkel Helge Heinig, der die in das Stolperstein-Projekt für andere Verfolgte eingebundenen Oberschüler angeregt hatte, auch dem Leben und dem Widerstand seiner Großeltern nachzuspüren. Er sagte bei der Verlegung der Steine einige mahnende Worte, und er stellt sich demnächst den Schülern noch einmal zu einem Zeitzeugen-Gespräch.

Helge Heinig erinnert an das Leben und den Widerstand seiner Großeltern. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Bad Lausicker Oberschule und das Erich-Zeigner-Haus kooperieren seit vielen Jahren bei Geschichtsprojekten. Die Verlegung von Stolpersteinen wird von „F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz“ unterstützt.

Von Ekkehard Schulreich