Grimma/Draschwitz

Es ist, wenn man so will, ein Wohnungsangebot: Seit Montag kann sich Adebar im Grimmaer Ortsteil Draschwitz ins gemachte Nest setzen. Zu verdanken ist das der Initiative des Zschoppachers Rainer Ebock, der auf dem Grundstück seiner Tochter Mona Rauwolf mit Hilfe der Grimmaer Dachbaufirma Mohr das Storchenquartier bereitete.

Mast steht schon ein Jahrzehnt auf dem Grundstück

Eigentlich ist es eine lange Geschichte. Schon vor einem Jahrzehnt wurde auf dem Grundstück ein ausrangierter hölzerner Strommast aufgerichtet, auf dem der gelernte Maschinenbauer Ebock in zwölf Metern Höhe ein selbst gefertigtes Edelstahl-Gestelle montierte. Doch der Rotschnabel ließ sich nie blicken, wohl auch, weil er sein Nest selbst hätte ausstatten müssen. Als im vorigen Jahr ein Storch tief fliegend über die Dörfer zog, fasste Rentner Ebock den Entschluss, den Horst zu vervollständigen. Also fertigte er jetzt aus Weidenruten, Reisig, Birke und Gras ein 35 Kilogramm schweres rundes Nest, das am Montag in Draschwitz aufgesetzt wurde.

Storchenbeauftragter gab einen wichtigen Tipp

Am 7. März 2022 wurde auf einem vorbereiten alten Telefonmast auf einem Grundstück im Grimmaer Ortsteil Draschwitz ein Storchennest aufgesetzt. Quelle: Privat

„Störche sind faul, die wollen es vorbereitet haben“, erzählt der 72-Jährige. Wichtig sei es auch, dass den Tieren der Blick durchs Nest verstellt ist. Könnten sie durchsehen, würden sie es nicht annehmen. Von Uwe Seidel, dem Storchenbeauftragten des Bezirkes, bekam Ebock den Tipp, sich fürs Aufsetzen an Dachdecker Wolfgang Mohr zu wenden. Der rückte am Montag mit einer Hebebühne und zwei Mitarbeitern an und half dem Zschoppacher bei seinem Werk. Ohne einen Cent dafür zu wollen. „Er hat es kostenlos gemacht“, würdigt Rainer Ebock das Engagement des Unternehmers.

Das Wetter spielte dabei in die Karten. Wegen des nächtlichen Frostes war das Feld, auf dem der alte Strommast steht, am Montagmorgen gut befahrbar, erzählt Ebock. Dieses Zeitfenster sollte nicht ungenutzt verstreichen.

Nahrungsangebot für Störche ist vorhanden

Nun hofft der 72-Jährige, dass erstmals ein Storchenpaar in Draschwitz heimisch wird und Glück aufs Grundstück seiner Tochter bringt. Die sei geschieden und lebe hier mit ihren drei schulpflichtigen Kindern. Das Nahrungsangebot für Adebar sei vorhanden, glaubt Ebock. Es seien Wiesen und Weiden in der Nähe, die Mulde und die Wermsdorfer Seen nicht weit entfernt. Die nächsten Storchennester befinden sich Ebock zufolge in Mutzschen, Göttwitz und Marschwitz.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Frank Prenzel