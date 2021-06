Storchendrama in Großbardau: Vater Storch plötzlich alleinerziehend

Grimma/Großbardau

Storchendrama in Großbardau: Nachdem der neue Horst am Rande des Kindergartens „Parthenzwerge“ im zeitigen Frühjahr auf Anhieb angeflogen wurde und Ende Mai im Nest des Rotschnabel-Paares drei Storchenküken schlüpften, ist jetzt Vater Adebar mit dem letzten verbliebenen Jungtier auf sich allein gestellt. Große Aufregung herrscht vor allem in der Kita, denn die Mädchen und Jungen verfolgen vom ersten Tag an so gut wie jeden Flügelschlag. Am 20. Mai war an einer benachbarten Scheune eine Kamera angebracht worden und ermöglicht seitdem via Internet den direkten Blick in die Storchenwohnung.

Plötzlich überschlugen sich die Ereignisse im Nest

Alles begann so hoffnungsvoll, doch vor einer Woche überschlugen sich die Ereignisse. Der Muldentaler Storchenbeauftragte Klaus Döge kann dank der Kamera-Aufzeichnungen jede Szene präzise nachverfolgen. Und vermutlich ist die sengende Hitze der Auslöser für das Großbardauer Drama. Die Aufnahmen zeigen, wie die Storchenmutter vorigen Sonnabend bei glühender Sonne den Küken mit ihren Flügeln Schatten spendet, während der Storchenvater den Nistplatz zur Futtersuche verlassen hatte. „Gegen 19 Uhr ging sie zur Seite, und es waren nur noch zwei Köpfe zu sehen“, erläutert Döge. Eines der drei Jungen war tot, starb vermutlich aufgrund der Hitze und liegt immer noch im Nest.

Am Sonntag setzten sich die tragischen Ereignisse fort. Denn die Mutter packte plötzlich eines der zwei Storchenkinder und warf es aus dem Nest. „Das passiert öfter“, weiß Döge durch jahrelange Beobachtungen anderer Horste. „Abgeworfene Küken haben wir jedes Jahr.“ Meist greifen die Eltern bei Futtermangel zu diesem drastischen Schritt. Das ist in diesem Jahr aber nicht der Fall, der Tisch ist reich gedeckt. Döge wundert sich auch, dass die Storchenmama das größere Jungtier tötete. „Ihr Mann kam den ganzen Tag nicht zurück, vielleicht hatte sie Stress“, vermutet der Storchenexperte aus Otterwisch. Am Abend landete er wieder auf dem Nestrand.

Des Dramas dritter Akt folgte am Tag darauf. Vermutlich begab sich die Storchenmutter auf Futtersuche – kehrte aber nicht zurück. Machte sie die „Flatter“, wie manche glauben? „Ich denke eher, dass ihr etwas zugestoßen ist“, sagt Klaus Döge und ist sich damit einig mit dem Storchenbeauftragten des Bezirkes Leipzig, Uwe Seidel.

Gefährlich: Rotmilan kreist über dem Horst

Die Situation ist nicht ungefährlich. Der Milan und andere Beutegreifer kreisen über Großbardau. Deshalb traut sich Vater Adebar seitdem erst spätabends auf Futtersuche, um sein Junges tagsüber zu beschützen. Döge ist aber zuversichtlich: „Solange der Altstorch da ist, gibt es kein Problem. Er könnte sogar zwei Jungtiere allein aufziehen.“ Mit jedem Tag, den der kleine Adebar größer wird, steigen seine Chancen. Ende Juli dürfte er flügge sein.

Kita-Kinder tauften die Störche Paul und Emelie

Die Kita-Kinder hatten den Klapperstörchen natürlich Namen verpasst – der Vater heißt Paul, die Mutter Emelie. Besonders die Kleineren erschraken sich dann, als sie die tragischen Bilder zu Gesicht bekamen, erzählt Kita-Leiterin Annett Riedel. Die Älteren hingegen wussten, dass Altstörche auch mal ein Junges aus dem Nest werfen, um die anderen Küken durchzubringen. Die Mädchen und Jungen sind nun nicht nur tieftraurig, sondern in großer Sorge, wie Paul die Situation meistert. „Im Projekt haben sie ja erfahren, dass immer ein Elternteil zum Schutz im Nest bleibt, während der andere Futter sucht“, so Riedel.

Storchendrama in Großbardau. Von den drei Jungvögeln im Horst am Kindergarten lebt jetzt nur noch ein Storchenkind. Das versorgt und bewacht der Storchenvater aber gewissenhaft. Die Storchenmutter ist verschwunden, vermutlich bei einem Unfall ums Leben gekommen. Quelle: Foto: Döge-Webcam

Die Kinder wollten nicht untätig sein und helfen. Nach Absprache mit den Rotschnabel-Experten Seidel und Döge wurden deshalb Futtertiere für Paul ausgelegt. Riedel besorgte in der Zoohandlung Hühnerküken und Babymäuse, während die Steppkes mit dem Hausmeister eine Holzplatte vorbereiteten. Nur: Paul verschmäht bislang das Angebot.

Der Storchenvater und sein Junges haben nicht nur die Aufmerksamkeit der Kita-Kinder, sondern auch derer Eltern und des halben Dorfes. „Wir haben bereits die Beringung organisiert“, erzählt die Kita-Chefin. Am 7. Juli soll das Storchenkind seinen Ausweis am Bein erhalten. „Wir sind optimistisch, so Riedel. „Zur Zeit sieht es gut aus.“

