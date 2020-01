Straftaten nehmen in Trebsen weiter zu

Trebsen

Die Kriminalität hat sich in Trebsen 2018 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dass die Leiterin des Polizeireviers Grimma, Judith Beuchel, erst jetzt den Stadtrat darüber in Kenntnis setzte, hängt mit dem Wechsel auf dem Chefsessel im Revier zusammen. Im November löste sie ihren Vorgänger Falk Donner ab, so dass es ihr nicht möglich war, die Daten im Herbst vorzulegen, wie es das Kommunalparlament gewöhnt ist.

„2018 stieg die Zahl der Straftaten um 37 auf 196“, führte sie nun aus. Im Bereich Rohheit und Gewalt waren es mit 29 stattliche elf mehr als 2017. Die Betrugsfälle kletterten von zehn auf 18, die Rauschgiftdelikte von fünf auf sieben. Die 65 registrierten Diebstähle waren einer mehr. Lediglich bei den Sachbeschädigungen ließ sich ein Rückgang verzeichnen, und zwar von 26 auf 22.

Hohe Aufklärungsquote in Trebsen

145 Fälle konnten aufgeklärt werden, was zu einer beachtlichen Aufklärungsquote von 74 Prozent führte. „86 Tatverdächtige haben wir ermittelt“, sagte die Beamtin, die betonte, dass im Bereich der Polizeidirektion nach wie vor Leipzig den Kriminalitätsschwerpunkt darstellt – mit großem Abstand vor den ländlichen Regionen. „Das schließt allerdings nicht aus, dass es auch hier zu schweren Straftaten kommen kann“, fügte sie angesichts des bewaffneten Raubüberfalls auf den Trebsener Lotto-Laden von Regina Lyko an, der sich am 27. Januar ereignet hatte.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d79850.54328627425!2d12.660733099744641!3d51.286660558863026!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47a7071fbbdd598d%3A0x421b1cb42892800!2sTrebsen%2FMulde!5e0!3m2!1sde!2sde!4v1580394227640!5m2!1sde!2sde

Zwei Jahre Aufwärtstrend

Zwei Jahre in Folge ging die Kriminalitätsrate nach oben, während sie zuvor in der 3800-Einwohner-Stadt gefallen war. Der Tiefpunkt wurde 2016 mit 108 registrierten Fällen erreicht, 2017 stieg die Zahl auf 153. Wie Beuchel ankündigte, sind die Werte vergangenes Jahr erstmals wieder rückläufig. Konkret konnte sie allerdings keine aktuelleren Zahlen nennen, sie seien noch nicht offiziell für die Veröffentlichung freigegeben worden.

Kritik an Bedingungen für Bürgerpolizistin

Kritik äußerte die Altenhainer Ortsvorsteherin Katrin Kamm daran, wie Bürgerpolizistin Tatjana Schöbel eingesetzt wird. „Sie ist nicht so mobil, wie wir es uns wünschen, sondern kann nur fahren, wenn ihr ein Auto zur Verfügung gestellt wird“, sagte sie. „So ist sie zwar oft im Rathaus anwesend. Schön wäre aber, wenn sie öfter auch mal in die Ortsteile käme, wo sie den einen oder anderen am Gartenzaun ansprechen könnte.“

Über den Wunsch nach mehr Sichtbarkeit will Polizeirätin Beuchel nachdenken. „Wir können aber nicht immer dort sein, wo es notwendig erscheint“, räumte sie ein. Außerdem sei es günstig, wenn die Bürgerpolizistin zu festgelegten Zeiten im Rathaus ansprechbar ist. „Dann weiß jeder, wann er sich wohin wenden kann“, so Beuchel.

Von Frank Pfeifer