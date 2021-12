Straße zwischen Grimma und Dorna wird frei gegeben

Grimma

Die Arbeiten zur Böschungssicherung an der Staatsstraße 11 zwischen Grimma und Dorna stehen planmäßig vor der Fertigstellung. Die Straße, die seit 4. Oktober voll gesperrt war, kann voraussichtlich in der zweiten Tageshälfte des 15. Dezember wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilte am Dienstag Franz Grossmann, Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr mit. Damit steht die wichtige Verkehrsader zwischen Grimma und Nerchau wieder zur Verfügung. Die Umleitung in der Zeit der Vollsperrung führte über Pöhsig.

Arbeiten an Böschung und Einmündung

Die Arbeiten hatten im September begonnen. Sie umfassten die Erneuerung der nördlichen Straßenböschung und den Ausbau der Einmündung im Bereich der Kurve und der Zufahrt zum Betreuten Wohnen. Jetzt stünden noch Arbeiten an den Fahrzeugrückhaltesystemen und kleine Restleistungen an, so Grossmann.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 250.000 Euro. Sie werden vom Freistaat Sachsen mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Landtag beschlossenen Haushaltes finanziert.

Von LVZ