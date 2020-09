Straßen, Schule, Leitungen: Naunhof investiert in Infrastruktur

Naunhof

Von der Langen Straße zum Markt abgebogen, und schon wieder eine Warnbake. Dieses Bild ergab sich für Autofahrer in jüngster Zeit immer häufiger. Mit dem Herumdoktern soll nun aber Schluss sein. Der Vergabeausschuss verständigte sich auf seiner jüngsten Sitzung darüber, wie die Fahrbahn grundlegend in Schuss gebracht werden soll. Beschlüsse gab es aber noch andere. Hier der Überblick:

Sanierung der Straße am Markt

Das Pflaster zwischen Langer und Bahnhofstraße setzt sich häufig ab, was zu Unfallgefahren führt. Der jeweils geschädigte Bereich wird dann abgesperrt und repariert. „Wir müssen etwas Grundlegendes tun“, sagte der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel und nannte zwei Varianten: „Entweder nehmen wir das Pflaster mit vier Zentimetern Unterbau heraus und verlegen es dann neu. Oder wir entfernen es und ziehen eine Asphaltschicht auf.“

Fürs Beibehalten des Pflasters plädierte Gabriele Wegel ( CDU). „Es passt zum Platz, und zum Wegwerfen ist es zu schade. Außerdem hören Blinde das Klack-klack-klack, wenn man drüber fährt“, begründete sie. Als sie auf Nachfrage erfuhr, dass diese Variante mit 19 750 Euro sogar noch preiswerter ist als das rund 3000 Euro teurere Asphaltieren, war für sie die Sache klar. Ihrer Meinung schlossen sich die anderen Ausschussmitglieder an.

Beseitigung von Winterschäden

Über ein Programm des Freistaats steht eine 90-prozentige Förderung für die Beseitigung von Straßenschäden aus dem vergangenen Winter zur Verfügung. Auf der Liste, was angepackt werden soll, stehen der Dreiflügelweg in Albrechtshain, der Radweg zwischen Kletterwald und Autobahn 14, die Wilhelm-Külz-Straße, das Wohngebiet in Fuchshain und die Pappelallee in Ammelshain. „Dabei geht es nicht um Komplettsanierungen“, betonte Hertel. Nur Teilflächen würden in Angriff genommen. Weitere Einschränkung: Aus der Liste muss ein Projekt gestrichen werden, falls die Fahrbahn am Markt zeitnah erneuert wird. „Ich tendiere dazu, in diesem Falle den Radweg am Kletterwald zu streichen“, sagte Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). Sicher sei sie sich aber noch nicht.

Digitalisierung der Grundschule

Rund 77 600 Euro wird es kosten, Datenleitungen in der Naunhofer Grundschule zu verlegen. Über den Digitalpakt von Bund und Ländern erhält die Stadt das ganze Geld geschenkt. Am 5. Oktober sollen die Arbeiten beginnen. Laut Conrad ziehen sie sich sechs Wochen hin. „Danach können wir die digitalen Tafeln und Laptops ausschreiben“, kündigte sie an.

Errichtung des Grundschulanbaus

Immer noch herrscht etwas Bauverzug bei der Erweiterung der Grundschule, der von anfänglichen Schwierigkeiten beim Tiefbau und der Corona-Krise herrührt. „Wir sind aber sukzessive dabei, ihn aufzuholen“, versicherte Hertel, der versprach: „Am Fertigstellungstermin wird nicht gerüttelt. Mit Beginn des nächsten Schuljahres soll der Anbau in Betrieb gehen.“ Zurzeit wird das oberste Stockwerk hergestellt, die Fenster sind bestellt.

Damit alles möglichst reibungslos weitergeht, vergab der Ausschuss die nächsten drei Aufträge an Firmen, und zwar für die Trockenbau-, Fassaden- und Metallbauarbeiten. „Insgesamt sind die Kosten gestiegen“, räumte Hertel ein. Erst wenn in nächster Zeit die größten Lose vergeben würden, wisse er, wo er am Ende rauskommt. „Das wird dann die Basis, auf der wir einen Kostenerhöhungsantrag bei der Sächsischen Aufbaubank stellen, um mehr Fördermittel zu erhalten“, erklärte er.

Wasserleitungen für Fuchshain und Ammelshain

Noch in diesem Jahr soll in der Großpösnaer Straße in Fuchshain eine neue Wasserleitung verlegt werden. Kommendes Jahr, so hofft die Stadt, kann gleiches in der Leipziger Straße geschehen. Dort will der Abwasserzweckverband zur selben Zeit Kanäle um- und neu verlegen. Und das Landratsamt plant die grundhafte Sanierung der Straßendecke. Weil die Kreisbehörde aber bisher keinen Fördermittelbescheid erhalten hat, wackelt die ganze Sache noch ein wenig. Die Stadt kann sich hingegen schon jetzt über Beihilfen in Höhe von 90 Prozent für ihren Teil des Vorhabens freuen.

Der gleiche Fördersatz gilt für den Wasserleitungsbau in der Ammelshainer Siedlung. „Wir gehen von einem reibungslosen Ablauf aus“, sagte Anna-Luise Conrad. Baustart soll der 4. Oktober sein, das Ende am 4. Dezember. Auf einer Länge von 340 Metern werden Rohre verlegt, hinterher kommt auf ganzer Straßenbreite eine neue Asphaltdecke drauf.

Von Frank Pfeifer