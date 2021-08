Straßenkunst und Shopping: Grimma lockt mit dem „Abend der Sinne“

Grimma

Nach der langen Corona-Flaute soll Grimmas Innenstadt am 27. August endlich mal wieder voller Leben sein. Möglich macht es der „Abend der Sinne“ von 17 bis 22 Uhr und damit ein neues Veranstaltungsformat in der Muldestadt. Zum langen Einkaufsabend am letzten August-Freitag werden an fast jeder Ecke Straßenmusikanten aufspielen, die allermeisten Läden bis 22 Uhr zum Shoppen einladen, Gastronomen für Gaumenfreuden sorgen und viele kleine Aktionen dargeboten. Einen Wermutstropfen gibt es aber doch: Sollte es Bindfäden regnen, fällt der Abend wortwörtlich ins Wasser und wird kurzfristig abgesagt. Denn bei Regen könnten die Musiker ihre Instrumente nicht auspacken.

Plattform für Straßenkünstler – Ausgangspunkt der Idee

Man kann von einer Hauruck-Aktion sprechen. Bei einer Zusammenkunft verschiedener Grimmaer Akteure im Juni kam auch das alte Thema Straßenkunst zur Sprache. Also wurde der Faden weitergesponnen und ein fester Termin ins Auge gefasst, an dem Musiker und andere Künstler die Grimmaer unter freiem Himmel unterhalten können – gepaart mit offenen Läden und guter Gastronomie. Seitdem macht ein kleines Organisationsteam Nägel mit Köpfen.

Einer, der seit Jahr und Tag der Straßenmusik in Grimma eine Plattform geben möchte, ist Nicky Güttner. Der Sozialpädagoge, der in seiner Freizeit Musik macht und in der Band „Spinoff“ am Bass steht, ist für seine langjährige Brückenmusik auf der Pöppelmannbrücke bekannt. Für den „Abend der Sinne“ hält er für die Straßenkunst die Fäden in der Hand. „Etwa 30 Künstler und Künstlergruppen haben bereits zugesagt“, freut sich Güttner. 60 Prozent davon seien Musiker.

Künstler fragten nicht nach Gage für Auftritt in Grimma

Nach dem Lockdown seien viele von ihnen froh, endlich wieder auftreten zu können. „Keiner hat nach Gage gefragt“, erzählt Güttner. Höchstens nach den Reisekosten. Vielmehr werden sie einen Klingelbeutel, Hut oder Gitarrenkoffer hinlegen und auf die ein oder andere Münze hoffen. Neben den Musikanten präsentieren sich auch andere Künstler und Kunsthandwerker, darunter Maler, Holzschnitzer, Steinmetz und Seifenblasen-Macher.

So voll ist die Lange Straße in Grimma zum Stadtfest. Quelle: Frank Schmidt

„Es geht darum, einen schönen Abend in der Innenstadt zu genießen“, sagt Rathaussprecherin Marlen Sandmann. Die Menschen können durch die Straßen bummeln, in die Läden schauen und sich an fast jeder Ecke überraschen lassen. 90 Prozent der Innenstadt-Händler sagten zu, ihre Läden bis 22 Uhr offen zu halten. Laut Altstadtkoordinator René Schmidt hat es eine so hohe Beteiligung noch nicht gegeben. „Zahlreiche Einzelhändler möchten besondere Aktionen in und vor den Läden anbieten“, freut er sich. Auch Nico Müller von der „Alten Rösterei“ in der Langen Straße hatte es übernommen, bei den Geschäftsleuten für den „Abend der Sinne“ zu werben.

Stadt Grimma finanziert Plakate und Flyer für Event-Abend

Bezüglich der Corona-Zahlen sieht Rathaussprecherin Sandmann derzeit keine Gefahr für den langen Event-Abend. Schließlich werde es keine Ansammlung von Menschen geben, sagt sie. Möglicherweise sind aber in den Geschäften die üblichen Regeln einzuhalten. Die Stadt selbst macht etwas Geld für den Abend locker, finanziert zum Beispiel Flyer und Plakate, kümmert sich um die Werbung und um die Gema.

Musik in allen Facetten beim „Abend der Sinne“ in Grimma

Hinsichtlich der handgemachten Musik können sich die Besucher des Abends auf viele Facetten freuen. Ob Folk, Blues, Rock, Jazz oder Klassik – Güttner zufolge wird die ganze Bandbreite geboten. Selbst eine Drehorgel ist zu hören. Nachdem ein historischer Ausrufer um 17 Uhr auf dem Markt den „Abend der Sinne“ eröffnet hat, laden auch besondere Aktionen zum Verweilen und Schauen ein. Das Sparkassenmuseum und die Rathausgalerie öffnen die Türen. Jens Hermann in der Kreuzstraße und die Holzkunstwerkstatt von Familie Lange in der Brückenstraße zeigen Kunstwerke. In der Klosterkirche ist das Figurentheater „Der Hobbit“ zu sehen. Kinder können sich auf dem Markt schminken lassen, in der „Alten Rösterei“ malen und sich vor dem Laden von Kurzbach-Sonnenschutz auf die Spiele mit Tiagiolino Events einlassen.

Auch die Frauenkirche lädt am „Abend der Sinne“ in Grimma ein. Quelle: Thomas Kube

Auch die Kirchgemeinde hat sich einiges einfallen lassen. 17 und 20 Uhr ist in der Frauenkirche Orgelmusik zu hören. 18.30 Uhr wird zu einer Turmführung gebeten, während 19.30 und 20.30 Uhr eine Kirchenführung bei besonderem Licht geboten wird. In der Elisabethkapelle am Baderplan ist von 18 bis 20 Uhr der „Raum der Stille“ geöffnet.

Die Organisatoren sind gespannt, wie der „Abend der Sinne“ angenommen wird. „Wenn es Publikum und Künstlern gefällt, könnte er künftig jeden letzten August-Freitag stattfinden“, blickt Nicky Güttner in die Zukunft. Nicht nur er hofft, dass sich der Event-Abend zu einem Selbstläufer entwickelt.

Von Frank Prenzel