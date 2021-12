Straßennamen in Grimma: Erneute Abfuhr für AfD und ihre Walther-Straße

Grimma

Es dürfte der letzte Versuch für die AfD-Fraktion im Grimmaer Stadtrat gewesen sein: Als jetzt erneut der Beschluss zur Vergabe der Straßennamen im entstehenden Rappenberg-Wohngebiet aufgerufen wurde, startete sie zum wiederholte Mal den Versuch, den Namen des umstrittenen Fabrikanten Ferdinand Walther (1872-1948) auf einem dortigen Straßenschild zu platzieren. Ohne Erfolg.

Beschluss im September vertagt

Der Beschluss war im September vertagt worden, nachdem Frank Linke (CDU) wissen wollte, warum die Nordstraße nicht einfach verlängert wird, statt in den künftigen Hagebuttenweg zu münden. Die Verwaltung nahm den Gedanken auf, prüfte den Sachverhalt – und bleibt bei ihrem Vorschlag. Danach werden im größeren Teilstück des neuen Wohngebietes die vier künftigen Straßen Hagebuttenweg, Gänseblümchenweg, Zum Wiesenacker und Wacholderring bezeichnet. Am Ende fand diese Variante eine breite Mehrheit – bei drei Enthaltungen stimmten nur die drei anwesenden AfD-Abgeordneten mit Nein. Die zwei Straßen des ersten Bauabschnitts waren Fliederweg und Holunderweg benannt worden.

Die Stadt strebt im eigenständiges Viertel separate Bezeichnungen an. Das neue Wohngebiet habe nichts mit der Nordstraße zu tun, erklärte Janine Wolff, die Leiterin für Stadtentwicklung. Im ersten Abschnitt sei der Kiefernweg auch nicht verlängert worden, um im neuen Bereich bewusst mit neuen Straßennamen eine neue Identität zu schaffen.

Nordstraße bleibt ein Thema

Allerdings bleibt die Nordstraße ein Thema. Denn derzeit gibt es in Grimma eine südliche und eine nördliche Nordstraße – auf dem Areal dazwischen erstreckt sich in absehbarer Zeit das neue Wohnviertel. Die Stadtverwaltung erwägt deshalb, den nördlichen Teil mit den höheren Hausnummern umzubenennen und möchte dieses Ansinnen in die nächste Sitzung des Beirates für Umwelt, Ordnung und Verkehr tragen. „Dort sollten wir das diskutieren“, so Amtsleiterin Wolff. CDU-Stadtrat Linke brachte schon jetzt vor, dann wenigstens dem südlichen Straßenstück einen anderen Namen zu geben, weil dort weniger Menschen wohnen – und erhielt Rückendeckung von anderen Stadträten.

Zurück zu den neuen Straßennamen: Die Stadt Grimma hatte im Frühjahr die Bevölkerung aufgerufen, Vorschläge einzureichen und in Anlehnung an den ersten Bauabschnitt den Schwerpunkt auf die Flora zu legen. Eine Jury traf die Wahl aus 234 Einsendungen.

Mitmachen lohnt sich: Amtsleiterin Janine Wolff (r.) und Pressesprecherin Marlen Sandmann überreichen auf dem Grimmaer Markt Gutscheine an Roland Pfarr (l.) Christine Beyer und das Ehepaar Poppitz in Vertretung seines Sohnes Clemens. Ihre Vorschläge für die Namen der künftigen Straßen auf dem Rappenberg wählte die Jury aus. Quelle: Frank Prenzel

52 Nennungen für Fabrikant Walther

Daran knüpfte AfD-Stadtrat Helmut De Vecchis wie schon zur September-Sitzung an. Während die ausgewählten Straßennamen nur zwei, drei oder viermal vorgeschlagen wurden, erklärte er, habe es für Ferdinand Walther 52 Nennungen gegeben. „Er wurde aber nicht ausgesucht, was hat die Jury sich dabei gedacht?“ Es sei ein eindeutiges Votum. De Vecchis stellte den Antrag, den Beschlussvorschlag zu ändern und den Wacholderring durch Ferdinand-Walther-Ring zu ersetzen. Zudem drängte er im Namen seiner Fraktion auf eine namentliche Abstimmung.

Nähe zu den Nazis ist bewiesen

Allerdings hatte der Stadtrat schon im Mai mehrheitlich beschlossen, auf dem Rappenberg keine Straße nach dem Gründer der Walther-Werke zu benennen. Dem einstigen Fabrikanten wird zwar eine soziale Ader nachgesagt, bewiesen ist aber auch seine Nähe zu den Nationalsozialisten. Zudem gilt in Grimma seit Jahren das ungeschriebene Gesetz, Straßen nicht mehr nach Personen zu bezeichnen. Dennoch hatte die AfD nach dem Aufruf der Kommune eine Pro-Walther-Kampagne gestartet und Zettel in Hausbriefkästen verteilt. Wohl auch deshalb gab es mehr als 50 Nennungen, die von der Jury aufgrund des Stadtrat-Votums von vorn herein beiseite gelegt wurden.

Auch zur jetzigen Parlamentssitzung mussten die AfD-Stadträte eine Niederlage einstecken. Sie waren die einzigen, die bei ihren Anträgen zum namentlichen Votum und zur Beschluss-Änderung mit Ja stimmten.

Von Frank Prenzel