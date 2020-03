Strecke Leipzig-Chemnitz: Neue Kurve erlaubt Tempo 160

Bad Lausick

Hände schütteln wurde vermieden, Informationen gab es eine Menge: Die Deutsche Bahn AG holte am Donnerstag unter Corona-Vorzeichen ihre Bad Lausicker Veranstaltung zum Strecken-Ausbau nach, die im Februar sturmbedingt hatte ausfallen müssen. Bis Dezember 2028 will der Konzern die Verbindung Leipzig - Bad Lausick - Geithain - Chemnitz elektrifizieren und für Fernzüge fit machen. Das bedeutet unter anderem, dass der Abschnitt Leipzig-Engelsdorf - Bad Lausick ein zweites Gleis bekommt. Nach der Herrichtung für Neigetechnik-Züge 2004 wird die Strecke erneut zur Großbaustelle. 2027 wird Bad Lausick deshalb über Monate vom Schienennetz genommen.

Anwohner: Lärmschutz ist ein wichtiges Thema

Dass die Planer die Menschen an der Trasse früh schon einbeziehen, findet Thomas Schindler aus Lauterbach gut. Das Grundstück seiner Zimmerei liegt an der Bahnstrecke. Die rückt künftig zwar ein Stück vom Dorf weg in Richtung Süden, um die lang gezogene Gleis-Doppelkurve zu entzerren. „Sie kommt aber höher. Was das hinsichtlich des Lärms bedeutet, werden wir sehen“, meinte er: „Auf jeden Fall ist die Runde informativ.“

Großes Interesse fand der Tisch mit den in Luftbilder eingezeichneten künftigen Streckenverläufen. Quelle: Ekkehard Schulreich

Ortsvorsteher: Radweg wieder mitten ins Dorf

„Es gibt einige Probleme, die zu klären sind“, sagte der Lauterbacher Ortsvorsteher Eckhard Zeidler. Im Dorf werde ein zweiter Bahnsteig errichtetet, und zwar unmittelbar neben Wohnhäusern: „Lärmschutz ist zurzeit nicht vorgesehen, wäre aber dringend nötig.“ Die Verschiebung der Trasse zwischen Lauterbach und Bad Lausick, dann durch die Staatsstraße überbrückt, bringe Positives mit sich. Der Radweg könne nach dem Rückbau der alten Strecke endlich wieder direkt ins Dorf geführt werden - zur Brückenstraße. Seit dem Abriss der namensgebenden Bahnbrücke ist das nicht mehr möglich. „Dann könnten wir Radtouristen Lauterbach von seiner schönen Seite zeigen.“ Zudem wäre die gefahrvolle Verkehrssituation an der Bahnschranke Geschichte.

„Die Lauterbacher Kurve darf nur mit 90 km/h durchfahren werden. Das werden wir beseitigen. Künftig sind durchgängig 160 km/h möglich“, sagte Bahn-Projektleiter Andreas Stuhr, der mit seinem Team den Bad Lausickern in der Oberschul-Aula Rede und Antwort stand. Die Neutrassierung habe allerdings zur Folge, dass man landwirtschaftliche Flächen benötige; mit dem betroffenen Lauterbacher Betrieb habe man ein erstes Gespräch geführt.

Projektleiter: Vielleicht drittes Gleis für Bad Lausick

Für den Bad Lausicker Bahnhof - der während des Querbahn-Jahrzehnts Kreuzungsort mit der Strecke Großbothen - Neukirchen war und entsprechend viele Gleise besaß - gibt es Stuhr zufolge zwei Varianten: die Beibehaltung der beiden Gleise oder den Bau eines dritten auf der östlichen Seite: „Als Wendegleis für die Regionalbahn, wenn jemand mal deren Takt verdichten will.“ Eine Herausforderung sei die künftig zweigleisige Überbrückung des Steingrundbachs am Rand des Kurparks. Zweitbrücke oder kompletter Neubau - „da sind wir auf der Suche nach der besten Lösung“. Die Informationsveranstaltung in Bad Lausick, der mehrere unter anderem in Geithain, Belgershain und Lunzenau voraus gegangen waren, nannte Andreas Stuhr einen Gewinn: „Wir bekommen eine Menge Anregungen, die wir einfließen lassen können. Dafür machen wir diese Vorplanungen ja.“

Bewegte Bahngeschichte Die Strecke Leipzig-Paunsdorf - Bad Lausick - Geithain wurde 1887 in Betrieb genommen, anderthalb Jahrzehnte nach der Trasse Kieritzsch - Geithain - Chemnitz. Der Bau erwies sich als kompliziert; Unwetter zerstörten 1886 Teile der Strecke. Aufgrund der Verkehrslast wurde 1914 von Paunsdorf bis Liebertwolkwitz ein zweites Gleis verlegt; die schon bewillige Verlängerung bis Belgershain unterblieb. Das zweite Gleis fiel 1946 Reparationen zum Opfer; die Demontage der gesamten Strecke aber wurde abgeblasen. Statt dessen wurde die 1936 eröffnete Querbahn Großbothen - Bad Lausick - Neukirchen demontiert und in die Sowjetunion verfrachtet. In den achtziger Jahren war eine abschnittsweise Verlegung der Strecke im Gespräch, um dem vorrückenden Braunkohle-Abbau Platz zu machen.

Detaillierte Informationen unter: www. https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/leipzig-chemnitz

Von Ekkehard Schulreich