Im Fall dergesperrten Bahnstrecke zwischen Grimma und Leipzig am Donnerstagabendhat die Bundespolizeiinspektion Leipzig nun ihre Ermittlungen eingestellt. Gegen 19.30 Uhr hatte ein Zugführer der Mitteldeutschen Regiobahn am Streckenrand eine männliche Person gesehen und aufgrund eines dumpfen Geräusches eine Kollision vermutet. Der Zug hielt einige Kilometer später in Großsteinberg, wo das Bahnpersonal die Strecke hatte sperren lassen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und der Bundespolizei suchten die Gleise in der Dämmerung anschließend mit Taschenlampen ab, konnten aber keine Anzeichen einer Kollision entdecken.

Keine Hinweise auf Kollision gefunden

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte nun, dass es keine Kollision gegeben habe. „Am Streckenrand wurde nichts gefunden. Die Ermittlungen wurden daraufhin eingestellt.“ Die Zugfahrt konnte nach rund einer Stunde fortgesetzt und der gesperrte Streckenabschnitt wieder freigegeben werden. Die Pressestelle der Mitteldeutschen Regiobahn wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern und verwies auf die Angaben der Bundespolizei.

