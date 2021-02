Streife in Grimma lässt Drogendealer auffliegen

Grimma

Bei einer Polizeikontrolle am Sonntag in Grimma wurde ein Drogendealer enttarnt. Den Angaben zufolge stoppte eine Streife des Polizeirevieres Grimma gegen 18 Uhr einen BMW in der Wurzner Straße. Bei der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Aber weil er sich auffällig verhielt, veranlassten die Beamten einen Drogentest und der fiel positiv aus. Bei der anschließenden Durchsuchung des 20-Jährigen wurde zunächst ein Cliptütchen mit Cannabis aufgefunden. In dem Fahrzeug fanden die Beamten Bargeld im hohen dreistelligen Bereich.

Drogen und Waffe in der Wohnung versteckt

Bei der nachfolgenden freiwilligen Wohnungsdurchsuchung konnte durch die Polizeibeamten eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln in unterschiedlicher Form auffinden. Weiterhin wurde Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages und eine Schreckschusswaffe gefunden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den jungen Mann ein Fahrverbot bestand.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, des Fahrens unter berauschenden Mitteln und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Von LVZ