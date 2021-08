Streik der Lokführer sorgt für Frust bei Reisenden im Muldental

Wurzen/Grimma

Konrad Tändler freut sich auf den „Männer-Ausflug“ nach Großbothen. Mit dem Auto fährt der 83-Jährige aus der Dahlener Heide am Grimmaer Bahnhof vor. „Meine Freunde kommen mit dem Zug aus Leipzig. Ich will hier zusteigen. 9.41 Uhr ist Abfahrt.“ Ihm seien die Meldungen über den Streik nicht entgangen: „Ich hoffe, der Zug fährt trotzdem.“

Massive Beeinträchtigungen

Kurz vor halb sieben auf dem Bahnhof Wurzen. Eigentlich müsste gleich der RE 50 aus Dresden zur Weiterfahrt nach Leipzig eintreffen. Müsste. Denn der Saxonia-Express fällt aus. Kein Mitarbeiter der Bahn weit und breit. Stattdessen der Schriftzug auf der Anzeigetafel: Der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn sei wegen des GDL-Streiks massiv beeinträchtigt.

Ratlosigkeit am Wurzener Bahnhof: Die Reisenden wollen in Richtung Leipzig, kommen aber nicht weg. Quelle: Haig Latchinian

Ein junger Reisender, er stellt sich als Felix vor, ist mit dem Bus aus Falkenhain eingetroffen. Schnell muss er weiter nach Leipzig: „Mein Chef will nicht wissen, ob die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer mehr Geld fordert. Er verlangt, dass ich pünktlich bin.“ Felix versteht die Welt nicht mehr. Im Februar, als reichlich Schnee fiel, habe er die Ausfälle eingesehen. „Aber jetzt ...?!“

Frust bei den Reisenden

Weil sein Handy glüht, bildet sich rasch eine Traube um ihn. Alle wollen wissen, wie man nach Leipzig kommt. Felix empfiehlt den Bus nach Grimma: „Dort geht der RB 110 um 8.26 Uhr ab.“ Eine Reisende ist entsetzt: „Müsste, müsste, müsste. Laut App heute morgen hätte auch der RE fahren müssen, gecancelt wurde er erst, als ich schon am Bahnhof war. Unverschämtheit!“

„Grimma gehört nicht zu meiner Zone“, winkt Felix ab: „Da gilt meine Monatskarte nicht. Ich müsste draufzahlen. Dafür fehlt mir das Kleingeld.“ In Grimma wartet Sylvia Vogel auf den Zug: „Ich will mit meinem Sohn Sam in den Zoo.“ Sie hat Glück: Die Mitteldeutsche Regionalbahn, die die Strecke von Grimma nach Leipzig bedient, meldet keinerlei Zugausfälle.

Bahn reagiert mit Ersatzfahrplan

Seit den frühen Morgenstunden gibt es im Fern- und Nahverkehr einen Ersatzfahrplan, sagt Jörg Bönisch von der Bahn. „Bei den ICE und Intercity-Zügen bieten wir rund ein Viertel der üblichen Kapazitäten. Im Regional- und S-Bahnverkehr schwankt die Lage je nach Region stark.“ Streikschwerpunkte zeichneten sich jedoch im Osten Deutschlands ab.

Trotz der kurzfristigen Ankündigung der GDL, sei es der Bahn gelungen, überwiegend stabil zu fahren, sagt Sprecher Bönisch. Allerdings komme es durch den deutlich reduzierten Ersatzfahrplan zu starken Beeinträchtigungen. „Wir versuchen die Reisenden über intensive Kundeninformation an Bahnhöfen, Hotlines und Social Media bestmöglich zu informieren.“

In Grimma beinahe Normalität

Michaela Schulz, Küchenhilfe in Naunhof, kommt mit dem Fahrrad: „Wenn der Zug nicht fährt, muss ich halt zur Arbeit radeln.“ Muss sie nicht. Der RB trifft pünktlich in Grimma ein. Zur Freude auch von Kerry Zumpe und ihrem Freund Steven. Beide wollen einen unbeschwerten Ferientag in der Sachsentherme verleben.

In Grimma sind die Reisenden vergleichsweise gut dran: Die Mitteldeutsche Regiobahn fährt planmäßig. Quelle: Haig Latchinian

Dirk Kießling aus Colditz ist Inhaber der Bahnnostalgie Muldental. In der Region bietet er Sonderfahrten an. Er kann nur noch mit dem Kopf schütteln: „Wir hätten alle gern mehr Geld im Portemonnaie. Aber was sich die GDL erlaubt, ist gelinde gesagt eine Zumutung. Wir haben Corona, Lieferengpässe und Ferien. Da kommt der Streik zur Unzeit.“

Harsche Kritik an Gewerkschaft

Überhaupt halte er Gewerkschaften für ein Auslaufmodell, schimpft der Colditzer. Am Ende des Tages heiße es nicht „die blöde Gewerkschaft“, sondern: „Die Penner von der Bahn fahren nicht.“ Der gute Ruf der Eisenbahner stehe auf dem Spiel. Vor allem: „Wie verträgt sich das Chaos mit der allseits beschworenen Verkehrswende?! Meiner Meinung nach müsste die Politik einschreiten.“

Für den Streikaufruf hat er Verständnis, entgegnet der betagte Konrad Tändler: „Mein Enkel ist Lokführer. Ich weiß, wie hart sein Job ist. Er fährt Güterzüge. Immer wieder wird er auf tote Gleise geschickt, um Schnellzüge vorbei zu lassen. Es fehlt schlicht an Schienen.“ Zumindest der Zug nach Großbothen fährt. Der geplante „Männer-Ausflug“ kann beginnen.

Von Haig Latchinian