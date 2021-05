Streit mit der Stadt Naunhof: Manfred Kolbe will nicht für sein Banner zahlen

Naunhof

Einen Streit liefert sich der ehemalige sächsische Justizminister und CDU-Bundestagsabgeordnete Manfred Kolbe mit der Stadt Naunhof. Er hatte an seinem Notariatsbüro in der Lindenstraße ein Banner angebracht, mit dem er gegen die mangelnde Impfstoff-Beschaffung in Corona-Zeiten protestierte. Dafür soll er an die Kommune Geld zahlen, was er jedoch ablehnt. Kämpfen will er nun bis zum Schluss.

„Merkel, Söder, Kretschmer, wo bleibt der Impfstoff?“ ist seit Februar weit oben am Haus zu lesen. Umgehend erhielt Kolbe Post vom Naunhofer Ordnungsamt, wonach das Anbringen von Plakaten an Gebäuden einer Genehmigung bedarf, wenn sich diese auf den öffentlichen Bereich auswirken. Eine Woche blieb ihm Zeit, entweder diese Erlaubnis nachträglich zu beantragen oder das Plakat zu beseitigen.

Naunhof erwägt Bußgeld

„Das Banner bleibt dran“, sagte sich der 67-jährige Christdemokrat und handelte sich damit weitere Briefe der Behörde ein. Am 11. März ließ ihn das Ordnungsamt wissen, dass die Stadt nunmehr beabsichtigt, „die Gebühren für die Sondernutzung am Objekt Lindenstraße 10 mittels Gebührenbescheid festzusetzen.“ Außerdem behalte sich Naunhof vor, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn einzuleiten und ein Bußgeld zu erheben. Allerdings: Das Transparent befindet sich nicht an der Hausnummer 10, sondern an der 7.

Gebührenbescheid verlässt Rathaus

Der Gebührenbescheid ging am 25. März raus, diesmal tatsächlich für das Gebäude Lindenstraße 7. 25 Euro sollte Kolbe für die Sondernutzung zahlen, und zusätzlich fünf Euro als Verwaltungsgebühr. Der Notar legte dagegen Widerspruch ein und beantragte, die Vollziehung des Bescheids auszusetzen.

Kolbe hält Verfügung für rechtswidrig

Aus seiner Sicht war die Verfügung zum einen rechtswidrig, weil in den Briefen von unterschiedlichen Adressen die Rede war. Außerdem, so argumentierte er, liege keine erlaubnispflichtige Sondernutzung vor. In der entsprechenden Satzung der Kommune gehe es um „das Anbringen von Plakaten, Werbetafeln, Planen, Bannern und ähnlichem für Werbezwecke“, was in diesem Fall nicht zutreffe. Kolbe: „Für wen sollte ich denn mit meinem Spruch werben?“

Berufung aufs Grundgesetz

Er beruft sich auf das Grundgesetz, in dem formuliert ist: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.“ Deshalb könne niemand von ihm Geld fordern, wenn er, wie er sagt, „das größte Versagen einer Bundesregierung seit 1949“ öffentlich kritisiert. „Ich werfe der Regierung vor, nicht genügend Impfstoff bestellt zu haben, während andere Länder fast vollständig durchgeimpft sind. Kleine wie Israel und große wie die USA“, erklärt Kolbe.

Ordnungsamt gibt nicht nach

Gegenüber der LVZ bleibt Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak bei seinem Standpunkt, es handle sich gemäß Satzung um eine „erlaubnispflichtige Sondernutzung“. Ein Bußgeld ist nach seinen Worten noch nicht erhoben worden. „Ob ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird oder nicht, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab“, formuliert er vage.

Notar geht notfalls vor Gericht

An ein Zurückweichen denkt Manfred Kolbe indessen nicht, er sieht ein Grundrecht der Bürger in Gefahr. „Wenn die Stadt bei ihrer Position bleibt, gehe ich notfalls vors Verwaltungsgericht“, kündigt er an. „Das Naunhofer Ordnungsamt fordert hier eher den Untertanen als den mündigen Bürger.“

Von Frank Pfeifer