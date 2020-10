Streit um Aufnahme von Flüchtlingen und Zukunft von Asylunterkunft in Markranstädt

Neukieritzsch

Die AfD ist mit ihrem Antrag, die Gemeinschaftsunterkunft in Markranstädt zu schließen, am Mittwochabend im Kreistag gescheitert. Fraktionsvorsitzender Bodo Walther hatte den Vorstoß damit begründet, dass es seit Jahren Kritik an der Unterbringung von Flüchtlingen im ehemaligen Hotel „ Gutenberg“ gebe. Als der Landkreis den Vertrag mit dem Betreiber ITB schloss, habe man diesen zur Nachrüstung des Brandschutzes verpflichtet. Das, so Walther, sei bis heute nicht geschehen.

Vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen

„Die Abluftanlagen funktionieren nicht so, wie sie sollten. Wahrscheinlich ist auch sonst in der Küche manches im Argen. Immer wieder liegen tote Ratten im Umkreis der Gemeinschaftsunterkunft herum.“ Walther, auch AfD-Fraktionschef im Markranstädter Stadtrat, bezweifelte, dass im Gebäude überhaupt Brandmeldeanlagen funktionieren. Hinzu kämen die beengten Verhältnisse und vermehrte Polizeieinsätze, erklärte Walther bei der Tagung in Neukieritzsch.

„Deshalb fordern wir den Landkreis auf, von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen. Die Gemeinschaftsunterkunft steht für unwürdige Zustände, Belastung und Bedrohung der Nachbarn. Sie steht für Kriminalität.“ Der Argumentation des Kreises, man könne als Bauordnungsbehörde nicht handeln und müsse die Menschen unterbringen, konnte der AfD-Mann nicht folgen: „Kein deutscher Gastwirt kann auf so viel Nachsicht vom Landrat hoffen.“

Helbig und Spiske fordern, Vertrag nicht zu verlängern

Dass das Objekt schon auf Grund seiner zentralen Lage, eines fehlenden Außengeländes und eines unzuverlässigen Betreibers nicht als Flüchtlingsunterkunft geeignet ist, betonten zwei andere Kreisräte aus Markranstädt: CDU-Fraktionsmitglied Heike Helbig und der Markranstädter Bürgermeister Jens Spiske, Mitglied der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV) im Kreistag. Beide appellierten an den Landrat, den Vertrag mit ITB nicht zu verlängern.

Asylbewerberunterkunft im ehemaligen Hotel Gutenberg in Markranstädt. Quelle: André Kempner

Dieser wurde für die Gesamtdauer von acht Jahren geschlossen und läuft regulär 2024 aus. Mit einer Option für weitere zwei Jahre. „Vor allem die Bedingungen für die Bewohner sprechen dagegen“, argumentierte Helbig: „Auf engstem Raum treffen hier sprachliche und kulturelle Welten aufeinander.“ Spiske erinnerte daran, dass er den Standort von Anfang abgelehnt habe. „Doch meine Bedenken haben beim Landkreis kein Gehör gefunden.“

Dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen

Landrat Henry Graichen ( CDU) erklärte, die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen habe im Landkreis weiter Vorrang. „55 Prozent der Betroffenen sind in Wohnungen untergebracht.“ Dennoch sei man auch weiterhin auf Gemeinschaftsunterkünfte wie in Markranstädt angewiesen. Deren Auslastungsgrad liege derzeit bei 80 Prozent. Juristisch sehe der Kreis keine Möglichkeit, die Asylunterkunft im ehemaligen Hotel Gutenberg wie von der AfD verlangt, zum Quartalsende zu schließen. Deren Antrag wurde schließlich mit 13 Ja-Stimmen, 40 Nein und 13 Enthaltungen abgelehnt.

Mehrheit gegen Aufnahme zusätzlicher Minderjähriger

Ebenfalls kein Erfolg war dem Ansinnen von Bündnis 90/Die Grünen und Linken beschieden, minderjährige Flüchtlinge aus den überfüllten Lagern in Griechenland zu holen. „Der Landkreis sollte sich bereiterklären, so wie über 140 andere Kommunen, sofort und freiwillig minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland zu holen“, so Linken-Fraktionschefin Simone Luedtke.

Landkreis soll Zeichen setzen

„Während sich Bund und Länder mit fadenscheinigen Argumenten verweigern, sollten wir als Landkreis ein Zeichen setzen“, forderte die Bornaer Oberbürgermeisterin. Diane Apitz von den Bündnisgrünen ergänzte: „Zeigen wir Menschlichkeit und erklären auch wir uns bereit, Kindern aus den überfüllten Lagern zu helfen.“ Das Jugendamt hatte den Stift gezückt und neben rechtlichen Hürden vor allem die Kosten ins Feld geführt: Demnach seien von den 32 in Waldsteinberg verfügbaren Plätzen derzeit 18 frei. So viele Minderjährige aufzunehmen, würde 1,4 Millionen Euro jährlich kosten, so die Verwaltung. Weitere Heime existieren derzeit nicht. Und auch die klassischen Einrichtungen der Jugendhilfe seien voll. Um die oftmals traumatisierten Jugendlichen zu betreuen, müssten also gänzlich neue Träger verpflichtet werden.

Emotionale Debatte

Während die AfD den Vorstoß erwartungsgemäß kritisierte, kam auch von der CDU Gegenwind. „Solche symbolischen Beschlüsse bringen uns nicht weiter“, erklärte Heike Helbig. Man müsse vielmehr an dem bundesweit gültigen Aufnahmeschlüssel festhalten. Spiske warf den Linken vor, mit dem Vorstoß nur ihr „humanitäres Gewissen beruhigen zu wollen“. Der Markranstädter schlug letztlich wieder die Brücke zum Hotel Gutenberg: „Wenn die Jugendlichen dort aufgenommen werden sollten, sehe ich schwarz.“ Nach emotionaler Debatte wurde die Initiative mit großer Mehrheit abgelehnt.

