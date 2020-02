Streit um Trebsener Wartehäuschen erneut entfacht

Trebsen

Nur noch reine Formsache scheint ein Stadtratsbeschluss zum Wiederaufbau des ausgebrannten historischen Buswartehäuschens im Zentrum von Trebsen zu werden, nachdem der Technische Ausschuss am Montagabend eine entsprechende Empfehlung an das Parlament ausgesprochen hat. Abgehakt ist die Sache damit aber längst noch nicht. Die Gestaltung des kleinen Häuschens sorgt für weitere Diskussionen.

Volker Killisch (Wählervereinigung Altenhain) äußerte die Idee, die Wand in Fahrtrichtung Wurzen herauszubrechen und durch eine Glasscheibe zu ersetzen, um die Wartehalle transparenter und damit unattraktiver für Randalierer zu machen. „Außerdem sollten wir Licht rein bringen, LED-Technik ist relativ preiswert“, schlug er vor. Damit war die Diskussion eröffnet über das Wie der Sanierung.

Diskussion um Aufbauvariante

„Ich weiß nicht, ob durch den Abriss einer Mauer das Haus instabil wird“, gab Bürgermeister Müller zu bedenken. Nach dem Dafürhalten von Bodo Herzog ( CDU) könnte das historische Gebäude noch mehr Charakter verlieren, wenn zu stark in die Bausubstanz eingegriffen wird. Bernd Bubnick (Gemeinsame Zukunft) plädierte dafür, insgesamt wieder Fenster einzubauen, und zwar die kleinteiligen, die eine Aufnahme von 1974 zeigt.

Auf dieser historischen Ansichtskarte aus dem Jahr 1974 ist das Gebäude, das ursprünglich eine öffentliche Toilette war, noch mit Fenstern zu sehen. Quelle: Repro Frank Schmidt

Zu teuer! Das Glas könnte eingeworfen werden! Nein, es ließe sich der Glastyp moderner Unterstände verwenden, der nicht so viel kostet! Die Argumente flogen quer durch den Raum. Auch über die künftigen Sitzgelegenheiten wurde gesprochen. Sollen sie aus Beton, Holz oder Kunststoff sein?

Plädoyer für minimale Version

Irgendwann zog Markus Praprotnick ( CDU) die Reißleine: „Vor vier Wochen haben wir uns hier im Ausschuss für einen Abriss ausgesprochen, und jetzt reden wir – überspitzt gesagt – über goldene Türklinken. Wir sollten das Minimalste aufbauen ohne Verzierungen. Vernünftigen Putz drauf! Ein vernünftiges Dach, bei dem man nicht von unten an die Balken rankommt! Am Ende gestalten die Oberschüler das Häuschen wieder kreativ.“

Abwägung erst im März

Manche nickten, andere guckten skeptisch. „Wir können dazu nicht auch noch eine Volksbefragung machen“, erklärte Müller, der die Sache offenbar nicht ad acta legen kann, wenn sich der Stadtrat am Faschingsdienstag voraussichtlich für den Wiederaufbau entscheidet. Er sieht sich gezwungen, dem Technischen Ausschuss im März Varianten der Sanierung vorzulegen.

Am Abend des 1. Januar löschte die Feuerwehr die Flammen, weiterhin sucht die Polizei den Brandstifter. Quelle: Frank Schmidt

Schneller war Einigkeit darüber zu erlangen, das Wartehäuschen innen zu beleuchten. Eine kleine Mauer, die sich an das Gebäude anschließt, soll auf alle Fälle beseitigt werden. Hinter ihr hatten manche im Zuge von Saufgelagen ihre Notdurft verrichtet.

Drei Handwerksmeister wollen helfen

Mit dem Bürgerengagement, das Besucher der Stadtratssitzung vor einer Woche angekündigt hatten, sieht es noch mau aus. Bis jetzt haben sich mit Maler Herzog, Maurer Bubnick und Tischler Rainer Engelmann drei Handwerksmeister definitiv bereiterklärt, am Wiederaufbau unentgeltlich mitzuwirken. „Vielleicht kommt ja von anderen Einwohnern auch die Bereitschaft“, sprach Müller in den Saal, in dem diesmal nur ein Besucher saß. „Dann könnten wir eine größere Identifikation mit dem Häuschen erreichen. Es würde mehr Leute geben, die auf die ordnungsgemäße Nutzung hinweisen, wenn dort wieder Dinge geschehen, die wir nicht wollen.“

Gegen den zunächst vom Ausschuss befürworteten Abriss organisierte Katja Scheller (links vorn) am 16. Januar den Bürgerprotest; 505 Unterschriften kamen in der Folge zusammen. Quelle: Frank Schmidt

Protestlerin hofft auf mehr Freiwillige

Katja Scheller, die 505 Unterschriften für den Erhalt der Immobilie gesammelt hatte und einen simplen Wiederaufbau befürwortet, unterstützt diesen Appell. „Mein Mann und ich machen auf alle Fälle mit. Wegen einer Erkältung konnte ich mich nur noch nicht im Rathaus melden“, sagte sie am Dienstag der LVZ. „Es wäre schön, wenn noch mehr dabei sind.“ Das Bauamt registriert die Freiwilligen und wird die Arbeiten koordinieren. Wer Geld spenden will, das sich unter anderem für Material verwenden ließe, kann es auf das städtische Konto überweisen.

Bankverbindung:

Stadt Trebsen

Sparkasse Muldental

IBAN: DE32 8605 0200 1010 0026 07

BIC: SOLADES1GRM

Verwendungszweck: Spende Buswartehäuschen

Von Frank Pfeifer