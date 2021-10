Strick-Elefant in Grimma hält keine drei Tage: „Alles wird immer kaputt gemacht“

Grimma

Der gerade erst geborene Elefant von Grimmas Strickliesel Sylvia Gretschel hat keine drei Tage überlebt. Am Sonntagvormittag hatte die 64-Jährige das Rüsseltier gemeinsam mit ihren Helfern Matthias Brehmer und Manfred Lask in die kleine Grünanlage an der Ecke von Friedrich-Oettler-Straße und Wurzener Straße gestellt. Doch schon Dienstag musste sie anrücken und den verbeulten Rücken wieder ausrichten. „Große Kinder“ hätten „den armen Elefanten als Reittier benutzt“, schreibt eine Userin auf Facebook. Doch es kam noch schlimmer. Am Mittwochmorgen bot sich ein trostloser Blick des wollenen Rüsseltiers, das seitdem nahe des neuen Fußweges zerstört am Boden liegt.

Strickerin ist außer sich: „Bodenlose Frechheit“

Auf den Social-Media-Kanälen ist die Zerstörungswut ein riesen Aufreger. Und auch Sylvia Gretschel ist außer sich: „Das ist eine bodenlose Frechheit“, kommentiert sie den Frevel der unbekannten Leute. „Das kann doch so nicht weitergehen, dass immer alles kaputt gemacht wird.“ Ihre Tochter Sandy habe jetzt ein kleines Schild angefertigt und angebracht. Die Botschaft: „So sieht unsere Zukunft aus! Zerstörung, Wut, Hass, Neid...“ Und durchaus sarkastisch heißt es, dass die Zerstörer stolz auf sich sein könnten: „Ihr seid Helden“.

Wahl fiel auf einen Elefanten aus Draht und grauer Wolle

Sylvia Gretschel ist schon mit vielen Strickaktionen in ihrer Heimatstadt Grimma in Erscheinung getreten. Aus der grauen Wolle, die sie in den letzten Monaten geschenkt bekam, wollte sie nun der Stadt ein neues Tier spendieren. Nach kurzer Überlegung mit ihrer Tochter fiel die Wahl auf einen Elefanten. Sandy fertigte in bewährter Weise ein etwa ein Meter hohes Drahtgeflecht für die Figur, während ihre Mutter den Elefantenkörper Masche für Masche zusammen strickte. Die Stricknadeln nimmt sie immer abends vorm Fernseher zur Hand.

Grimmas Strickliesel Sylvia Gretschel (64) hatte am Sonntag mit Matthias Brehmer (re.) und Manfred Lask den Elefanten aufgestellt. Quelle: Thomas Kube

Auf dem Facebook-Kanal „Grimma – gemeinsam für unsere Stadt“ zum Beispiel wird die Zerstörung rauf und runter diskutiert, die anfängliche Freude über den Hingucker weicht großer Empörung und der Kritik an wenig sichtbaren Ordnungshütern.

Heftige Diskussion auf Grimmaer Facebook-Kanal

„Hallo liebe Strick Liese, Danke für Dein Engagement, etwas Schönes für unser Grimma (Hohnstädt) zu gestalten. Danke für die viele Arbeit, die Du dafür aufwenden musstest. Zur Zerstörung nur so viel. Menschen, die noch nie mit eigener Hände Arbeit etwas geschaffen haben, wie sollen die die Arbeit anderer Menschen wertschätzen. Früher sagte man Nichtsnutze dazu“, schreibt etwa Wolfgang B. „Einfach nur traurig, warum muss immer gleich alles zerstört werden. Da geben sich Leute die Mühe, etwas Schönes zu machen, und solche Idioten machen es kaputt“, formuliert Annett M. „Oh nein, wer macht denn sowas. Das macht soviel Arbeit... Einfach nur noch krank, die Menschen“, gibt Andrea Z. ihrer Meinung Ausdruck. „Bloß noch Idioten unterwegs. Früher gab’s einen ABV, und die Polizei drehte öfter ihre Runden, und die Strafen waren auch empfindlich“, merkt Martha R. an.

Müllsammler regt Runden Tisch für Grimma an

„Es sind doch immer die selben, die sich da unten tummeln, Party feiern, Müll umherschmeißen und anderen Schaden zufügen. Und unsere Ordnungshüter schauen weg“, äußert sich Matthias Constantin, der selbst regelmäßig in Grimma den Müll anderer aufsammelt und sich am 16. Oktober ab 16 Uhr auch in die Müllsammelaktion von Jugendforum und Fridays for Future einreihen will. „Wir sollten mit der Ortspolizei, dem Ordnungsamt, dem Chef des Bauhofes und unserem OBM Berger einen Runden Tisch einberufen, um eine effektive Strategie zu entwickeln, die diesem Treiben Einhalt gebietet“, regt er an. Auch angesichts der zerstörten Toiletten, über die eine Userin berichtet.

Grimmaerin schaffte es sogar ins Guinnes-Buch der Rekorde

Zurück zu Sylvia Gretschel. Die heutige Rentnerin, die einst als Elektromechanikern arbeitete, hat schon mit vielen umstrickten Objekten Freude bereitet – ob Schneemann, Osterhase, Glücksschwein, Fliegenpilz oder Litfaßsäulen-Mütze. 2014 schaffte sie es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde: Mit einer überdimensional großen Strickente, die auf der Mulde schwamm.

Von Frank Prenzel und Thomas Kube