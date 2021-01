Sturm knickt Bäume in Grimma um

Grimma

Der Sturm im Muldental fordert die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr heraus. Sie mussten in den Morgenstunden m Freitag gleich zweimal ausrücken, um abgebrochene Äste zu beseitigen und Gefahrenstellen zu sichern. So galt es bereits gegen 6.45 Uhr eine größere Baumkrone im Birkenwäldchen aus dem Weg zu räumen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur 30 Minuten später, gegen 7.15 Uhr, bestand in Waldbardau Gefahr in Verzug. Dort waren Am Waldwinkel und am Weinberg mehrere Äste auf eine Betonstraße gefallen, die eine Gefahr für Autos und Passanten darstellten. In Gänze „zum Glück nur Kleinigkeiten“, bei denen keine Personen- oder Sachschäden zu verzeichnen waren, zeigte sich Feuerwehr Pressesprecher Thomas Knoblich erleichtert.

Von MTL-News