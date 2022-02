Sturmtief „Zeynep“ sorgt nur für geringe Schäden im Muldental

Naunhof/Grimma

Der Orkan „Zeynep“ wütete in der Nacht zum Samstag im Muldental weniger heftig, als zunächst befürchtet. Nur vereinzelt rückten die Rettungskräfte zu sturmbedingten Einsätzen aus. Am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, musste die Feuerwehr einen umgekippten Baum zersägen, der die Fahrbahn auf der Straße von Naunhof nach Lindhardt blockierte. In Grimma war am frühen Samstagnachmittag ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt. Die Kameraden rücken mit dem Drehleiterfahrzeug aus und entfernten ihn.

Auf der Straße zwischen Muschau und Dürrweitzschen bei Grimma mussten zwei umgefallene Bäume mit der Kettensäge beseitigt werden, teilte die Freiwillige Feuerwehr Zschoppach auf Facebook mit.

Von lvz