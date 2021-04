Ob in Grimma, Borna oder im Wurzener Land – auch am Sonntag gab es Proteste gegen staatliche Corona-Schutzmaßnahmen. Zeitgleich läuteten im ganzen Landkreis Leipzig die Glocken und wurden Kerzen für Corona-Tote entzündet. Superintendent Jochen Kinder würdigt den Gedenktag und betont: „Die Pandemie bekommt man nicht von jetzt auf gleich in den Griff. Wir müssen lernen, das auszuhalten.“