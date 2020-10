Das Technische Hilfswerk in Grimma sucht einen neuen Jugendbetreuer und wendet sich dazu auch an die Öffentlichkeit. Ortsbeauftragter Peter Stuhr-Haupt wirbt für die interessante Aufgabe.

Prüfung zur Grundausbildung am 26. September im Ortsverband Leipzig: Grimmas Junghelfer Krause legt die Prüfung ab. An der Station „Knoten, Stiche, Bunde“ muss der Junghelfer zeigen, was er kann. Quelle: THW