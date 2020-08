TV-Team dreht für die Sommertour von Sachsen-Lotto in Grimma

Grimma

30 besondere Orte und touristische Ausflugsziele im Freistaat stellt Sachsen Fernsehen im Rahmen der Sachsen Lotto-Sommertour vor. Dabei steuerte ein Drehteam auch Grimma an. Kamerafrau Franziska Jakob und die beiden Moderatoren Markus Resenski und Christina Niebler erkundeten touristische Highlights in der Muldestadt und deren Ortsteilen.

Für Niebler war es eine Rückkehr in eine vertraute Region. „Als Teenagerin bin ich mit meinen Eltern viel zu Fuß an der Mulde unterwegs gewesen, und auch wenn einem in diesem Alter der Sinn nicht unbedingt nach Spazierengehen steht, so habe ich doch sehr angenehme Erinnerungen an jene Zeit“, erzählt sie.

Anzeige

Grimmaer Schiffsführer plaudert aus dem Nähkästchen

Der Grimmaer Schiffsführer Manfred Görnitz, der das Fernseh-Trio auf eine kurze Mulde-Spritztour mit der MS „ Katharina von Bora“ nahm, ist in Plauderlaune. „Wenn eines Tages die Mulde kein Wasser mehr führen sollte, dann sattle ich um auf Watt-Führungen, die in jedem Fall preiswerter sein werden als das Original an der Nordsee“, so augenzwinkernd der ausgebildete Seemann, der auf der Mulde seit 23 Jahren unterwegs ist.Vor dem Grimma-Besuch, bei dem auch im Obstland gefilmt wurde, besuchte das Team von Sachsen Fernsehen Döbeln, Eilenburg, Torgau und Riesa. „Mit der Sommertour will Sachsen Lotto nicht zuletzt auch zeigen, wohin ein Teil der Lotto-Gelder fließt, nämlich in den Erhalt der sächsischen Kulturgüter“, so Christina Niebler.

Lesen Sie auch:

Von Roger Dietze