Tabu Demenz: Grimmaer Verein baut Selbsthilfegruppe auf

Die mit dem Corona-Virus verbundenen Beschränkungen der zwischenmenschlichen Kontakte treffen alle gleichermaßen. In besonderer Weise treffen sie aber jene, die auf Kontakte besonders angewiesen sind, etwa demenzkranke Mitmenschen. Die Grimmaer Demenz-Selbsthilfegruppe des in Brandis ansässigen Fördervereins Altershilfe Muldental ist momentan jedoch weniger gefordert. „Unsere zeitweise bis zu 15 Familien und ihre erkrankten Angehörigen umfassende Gruppe ist in der jüngeren Vergangenheit stark geschrumpft“, berichtet die Leiterin der Grimmaer Demenz-Selbsthilfegruppe, Sabine Richter.

Selbsthilfe-Gruppe für Demenzkranke in Grimma neu aufgebaut

„Während früher zum Teil auch die erkrankten Angehörigen bei den regelmäßigen Treffen mit dabei waren, ist dies aktuell nicht der Fall, weshalb sich auch der Virus nicht so stark auswirkt und wir die Akuthilfe gut über das Telefon bewerkstelligen können“, berichtet Richter, die Angehörige ausdrücklich ermutigt, den Kontakt zu ihr und ihrer Gruppe zu suchen. „Diese befindet sich im Neuaufbau, bei dem es sich jedoch um eine diffizile Aufgabe handelt“, so die Selbsthilfegruppen-Leiterin.

Krankheit in ländlichen Regionen ein Tabu

Denn nach wie vor und trotz der Tatsache, dass das Thema Demenz mittlerweile öffentlich stärker wahrgenommen werde, handele es sich bei diesem um ein Tabu. „Insbesondere ist dies in der ländlichen Region der Fall“, so Richter. „Wenn die Familienangehörigen aber einmal das entsprechende Vertrauen zu uns gefasst haben, dann möchten sie die aus der Selbsthilfegruppe für sie erwachsende Unterstützung auch nicht mehr missen.“

Von Roger Dietze