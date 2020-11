Täglich mehrere Anzeigen: Grimma kontrolliert Maskenpflicht

Grimma

Sitzt die Maske beim Einkauf auf dem Gesicht? Wird beim Barbier wirklich kein Bart geschert? Sind die Türen des Restaurants verschlossen? Mit dem Teil-Lockdown hat sich erneut das Aufgabenfeld des Grimmaer Ordnungsamtes erweitert. Die zwei Frauen und zwei Männer des Vollzugsdienstes achten seit einer Woche verstärkt auf die Einhaltung der sächsischen Corona-Schutzverordnung. In den ersten vier Tagen brachten sie fünf Verstöße zur Anzeige. Insbesondere reagiert die städtische Ordnungsbehörde auf Beschwerden, verdeutlicht Amtsleiter Andy Seydel.

Landratsamt in Borna bittet Ordnungsämter um Hilfe

Genau genommen ist der Landkreis und damit das Landratsamt für die Kontrollen zuständig. Die Kreisbehörde nutzt aber die Schlagkraft der Ordnungsämter und führt lediglich die Verfahren, die für den Sünder ein saftiges Bußgeld mit sich bringen können. Erstmals soll das Grimmaer Ordnungsamt nun auch die Einhaltung von Hygienekonzepten unter die Lupe nehmen, womit laut Seydel in dieser Woche begonnen wird. „Diese zusätzliche Aufgabe bindet natürlich Ressourcen“, so der Amtsleiter. „Das Landratsamt gibt uns freie Hand, wir wollen dabei gleichberechtigt vorgehen“, erläutert er mit Blick auf unterschiedliche Sparten wie Einzelhandel, Praxen oder Friseure.

Anzeige

Restaurant wie das Athos am Grimmaer Markt müssen derzeit geschlossen bleiben, können aber Speisen zum Mitnehmen anbieten. Quelle: Frank Prenzel

Die Politessen und Politeure erledigen die Kontrollen neben ihre eigentlichen Arbeit, spüren also in erster Linie weiterhin Falschparker auf und überwachen die Blitzer. Seydel zufolge ist es bislang nicht notwendig, die vierköpfige Truppe zu verstärken, die wochentags in zwei Schichten und Zweierteams von 7 bis 18 Uhr in der Spur ist. Im Gegensatz zum Lockdown im Frühjahr brauche es derzeit keiner Nacht- und Wochenendeinsätze. Vom Schreibtisch aus koordinieren Seydel und zwei weitere Mitarbeiterinnen des 16-köpfigen Ordnungsamtes das Geschehen rund um die Corona-Regeln.

Jeden Tag kontaktieren fünf bis zehn Leute das Amt in Grimma

Zwar ist das Amt bereits seit vier, fünf Wochen der Pandemie wegen wieder mehr gefordert. Seit dem Teil-Lockdwon verstärkten sich aber Anrufe, Mails und Briefe. „Jeden Tag kontaktieren uns fünf bis zehn Bürger“, sagt Seydel, weil sie einen Verstoß gegen die Schutzordnung anzeigen wollen. „Wir gehen allen Beschwerden nach.“ Per Diensthandy kann der Streifendienst umgehend zum Ort des Geschehens geschickt werden.

Lesen Sie auch:

Nicht wenige Bürger monieren zum Beispiel, dass Leute beim Bäcker oder im Supermarkt keine Maske tragen. Auch aus Ortsteilen wie Nerchau. Eine Frage kam jetzt zum Caravan-Platz am unteren Bahnhof auf, denn touristische Übernachtungen sind verboten.

Amtsleiter: Akzeptanz in der Bevölkerung ist hoch

Es gebe zum Glück nur wenige Verstöße, bislang sei die Akzeptanz der Bevölkerung hoch, lobt der Amtsleiter. Die fünf geahndeten Fälle der Vorwoche betrafen allesamt Masken-Verweigerer – viermal im Einzelhandel und einmal in einem Kindergarten, wo Eltern ihre Kinder ebenfalls mit Mund-Nasen-Schutz bringen und holen müssen. „Bei der Maskenpflicht sind wir rigoros“, unterstreicht Seydel. Grobe Verstöße würden ans Landratsamt abgegeben.

Typische Fußgängerzonen hat Grimma nicht, so dass auf den Straßen der Innenstadt auch keine Maske getragen werden muss. Allerdings gilt die Mund-Nasen-Bedeckung im gesamten Einkaufszentrum PEP am westlichen Stadtrand. Ebenso an sämtlichen Bushaltestellen und auf dem Bahnhof.

Im PEP Grimma gilt auch in der Meile eine Maskenpflicht. Das städtische Ordnungsamt hat ein Auge darauf. Quelle: Frank Prenzel

Seydel findet es richtig, dass Kontrollen vorgenommen werden. Jeder sollte sich an die Bestimmungen halten, sagt er angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen. Und er ist voll des Lobes für seine Mitarbeiter. Die Bereitschaft, die zusätzlichen Aufgaben zu erledigen, sei sehr hoch. Seit April stehen die Ordnungshüter – mit Ausnahme des Sommers – unter Strom und werden mit gesonderten Aufträgen konfrontiert. Durch Sonderschichten hätten sich zahlreiche Überstunden angesammelt, so der Amtschef.

Von Frank Prenzel