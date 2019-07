Naunhof

Wieder ein Einbruch in Naunhof. Unbekannte Täter nutzten am Mittwoch die Abwesenheit der Eigentümer aus und hebelten die Kellertür auf, um in das Einfamilienhaus zu gelangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, muss der Einbruch zwischen 7 und 16 Uhr vonstatten gegangen sein.

Sparbuch, Schmuck und Uhren geklaut

Dabei durchsuchten die Täter in allen Zimmern das Mobiliar. Mit Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe, einem Sparbuch, einigen Uhren, Schmuck sowie einem Koffer suchten die Einbrecher das Weite. Die Geschädigten mussten am Nachmittag den Einbruch feststellen und riefen die Polizei, die noch einen Fährtenhund einsetzte.

Kripobeamte ermitteln den Angaben zufolge wegen besonders schweren Diebstahls.

