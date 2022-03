Tafel Muldental versorgt ukrainische Flüchtlinge unbürokratisch

Grimma

Die Tafel Muldental stellt den Flüchtlingen aus der Ukraine ab sofort unbürokratisch Lebensmittel zur Verfügung. Das teilte am Montag Christan Kamprad, Vorsitzender des Tafel-Vereins, mit. Die Menschen aus dem von Russland überfallenen Land müssten sich lediglich mit ihrem Pass ausweisen, so Kamprad. Für eine Schutzgebühr in Höhe von vier Euro könnten sie sich während der Ausgabezeiten mit Lebensmitteln versorgen.

Angestellte bringt 15 Verwandte bei sich unter

Kamprad ist Geschäftsführer des Bildungs- und Sozialwerkes Muldental (BSW). Seinen Worten zufolge sind schon mehrere Ukrainer im Muldental bei Privatpersonen untergekommen. Eine seiner Angestellten, die aus der Ukraine stammt, habe allein rund 15 Verwandte bei sich aufgenommen. Sie stoße an ihre Grenzen, die vielen Menschen zu versorgen. Die Tafel Muldental will mit ihrem Hilfsangebot also auch den Gastgebern der Ukrainer unter die Arme greifen.

Der Möbelfundus und die Kleiderkammer, beide vom BSW betrieben und mit der Tafel unter einem Dach im Prophetenberg 7, sind ebenfalls zunehmend gefragt. Laut Katrin Ganßauge wurden in der vorigen Woche bereits zwei Küchen und mehrere Schränke für ukrainische Flüchtlinge ausgegeben. Bis Montagmittag, so die Möbelfundus-Mitarbeiterin, habe es acht Anfragen von Muldentalern, die Menschen aus der Ukraine beherbergen, gegeben.

Möbelfundus in Grimma verlängert Öffnungszeiten

Möbelfundus und Kleiderkammer nehmen seit Montag Spenden in Grimma zentral entgegen. Die Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr werden ab sofort an den Dienstagen und Donnerstagen bis 18 Uhr verlängert. Gefragt sind unter anderem Schlafgelegenheiten und Kinderbetten, Kinderwagen und Spielzeug, Bekleidung, Wäsche und Bettwäsche sowie Mobiliar.

Das BSW bereitet Kamprad zufolge auch einen Hilfstransport nach Kiew vor. Der soll am Donnerstag vollgepackt mit Medikamenten, Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Kleidung von Tanndorf aus in die Ukraine starten.

Von Frank Prenzel