Tagesvater in Terpitz: Torsten hat seine eigene Krippe

Die Zahl der Männer in sächsischen Kindertageseinrichtungen steigt weiter an. Darüber informierte Kultusminister Christian Piwarz. Derzeit arbeiteten 3538 Erzieher in den Einrichtungen. Damit sei der Anteil von 1,5 (2006) auf 9,3 Prozent gewachsen. Sachsen liegt damit über dem Bundesdurchschnitt, der bei 7 Prozent liegt. Auch die Anzahl der männlichen Fachkräfte im Bereich der Kita-Leitung ist gewachsen. 267 Kitas werden von einem Mann geleitet (8,9 Prozent in 2020). 2008 waren lediglich 28 Männer in einer Leitungsfunktion tätig (2,4 Prozent). Die Männer holen auch bei den Fachkräften mit Hochschulabschluss im Bereich der Kindertageseinrichtungen auf. Jede zwölfte Fachkraft mit Hochschulabschluss ist ein Mann. Sachsen sei auf einem guten Weg hin zu gemischten Kita-Teams. Das sei gut so, denn Kinder brauchten Frauen und Männer als Bezugspersonen, so der Minister.

Auch die Zahl der Tagesväter, die Kinder im Alter bis zu drei Jahren betreuen, ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Waren es 2006 überschaubare 14, sind es 2020 bereits 115 Tagesväter.

Auch die Zahl der Männer, die sich für den Erzieher-Beruf interessieren, ist gewachsen. Während sich im Schuljahr 2006/2007 nur 157 junge Männer (von insgesamt 1467 Fachschülern) in der Ausbildung (Vollzeitform) befanden, sind es im Schuljahr 2019/20 1158 Männer. Hinzu kommen die Fachschüler, die die Ausbildung in Teilzeitform, das heißt berufsbegleitend absolvieren (gesamt 1799, davon 438 Männer). Darüber hinaus unterstützt der Freistaat auch für Männer den Quereinstieg in den Erzieherberuf. 2019 haben insgesamt 234 Teilnehmer mit der Erzieherumschulung begonnen, davon 44 Männer (19 Prozent). Gefördert wurde diese Maßnahme für Arbeitslose durch die Bundesagentur für Arbeit, den Europäischen Sozialfonds (ESF) und den Freistaat Sachsen.