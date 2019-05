Grimma

Die Grimmaer und ihre Gäste können dieser Tage eine ganz besondere botanische Attraktion bewundern. Im Park am Schwanenteich präsentiert sich nahe der Postsäule ein Baum mit „ungewöhnlichen Blüten“, wie es staunende Betrachter formulieren. Damit verbunden ist zudem die Frage, was für ein Baum da so prächtig in Blüte steht.

Von Fernost nach Europa und jetzt in Grimma

Es ist ein Taschentuchbaum, auch Taubenbaum genannt. Das ursprünglich aus China stammende Gewächs kam um 1870 über Frankreich und England nach Europa. Den Namen bekam es einmal dank seiner bis zu 15 Zentimeter langen und zehn Zentimeter breiten Blüten, die wie Taschentücher über den Zweigen hängen. Mitunter lassen sie von Weitem vermuten, dass sich ein Schwarm Tauben in den Ästen des Baumes niedergelassen hat.

Im Herbst verwandeln sich die Blüten des Taschentuchbaumes in walnussgroße Früchte. Quelle: Frank Schmidt

Wer sich den Blütenzauber näher anschauen möchte, hat unter Umständen noch bis Juni Zeit, denn solange kann sich die Blütezeit hinziehen. Und im Herbst lohnt sich erneut ein Blick auf diesen Baum, wenn dann aus den Blütenständen walnussgroße, jedoch giftige Früchte gereift sind.

Von Frank Schmidt