Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einem Erwachsenen ist am Sonntagnachmittag ein 29-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie Zeugen berichteten, hat sich ein 15-jähriges Mädchen aus Altenburg mit ihrem mutmaßlichen 29-jährigen Vergewaltiger ebenfalls aus Altenburg im Stadtwald Grimma an der Alberthalle getroffen.

19-Jähriger zückt Messer und sticht zu

Allerdings kam die 16-Jährige nicht allein, sondern in Begleitung eines 19-jährigen Kumpels aus Mutzschen. Zwischen den drei Personen kam es dann zum Wortgefecht, wobei der junge Mann aus Mutzschen ein Messer zog und auf den 29-jährigen Widersacher einstach. Dieser erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort in eine Leipziger Klinik gebracht. Ob es sich bei der Tat um einen Racheakt in Verbindung mit der mutmaßlichen Vergewaltigung gehandelt hat, ist noch völlig unklar.

Polizei bestätigt Tatzeit und Tatort

Indes bestätigte Alexander Bertram von der Polizeidirektion Leipzig die tätliche Auseinandersetzung gegen 14.45 Uhr im Grimma Stadtwald, wollte sich jedoch mit Blick auf laufenden Ermittlungen nicht zu den Umständen der Tat äußern.

Die Alberthalle im Stadtwald Grimma ist Tatort für eine Messerstecherei. Quelle: Frank Schmidt

Warum sich das Mädchen und der Mann aus Altenburger im Stadtwald Grimma getroffen haben, wird im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung nun von der Polizei ermittelt. Der Tatortbereich rund um die Alberthalle wurde für Passanten vorübergehend gesperrt.

