Grimma

Die 5. Grimmaer Airlebnistage finden vom 30. Mai bis 2. Juni auf den Nerchauer Muldewiesen und damit erstmalig im Frühling statt. „Wir wollten unsere Veranstaltung einfach in die wärmere Jahreszeit verlegen, deshalb sind wir vom bisherigen Termin September/Oktober abgerückt“, sagte Alina Tauchnitz-Scheinpflug.

Das ist auch der Grund, das Event im vergangenen Jahr ausfiel. „Wir brauchen ein Jahr Vorlauf, um alles zu planen und organisieren. Das hätten wir von Oktober 2017 bis Mai 2018 nicht mehr geschafft“, betont die Geschäftsführerin von Sachsen Ballooning aus Leipzig, dem Veranstalter der Airlebnistage. Insgesamt 20.000 Besucher werden an allen vier Tagen erwartet.

Fünfte Auflage des Grimmaer Heißluftballonspektakels

Bei der fünften Auflage des Grimmaer Heißluftballonspektakels gibt es zwei Besonderheiten. „Wir starten am 30. Mai, dem Männertag, und haben dementsprechend auch etwas vorbereitet. Die mutigsten Herren können sich am Bullriding-Wettbewerb beteiligen. Der Gewinn ist eine Ballonfahrt“, verrät Tauchnitz-Scheinpflug. Und die ist immerhin 195 Euro wert.

Die Airlebnistage sind jedes Jahr ein Event für tausende Besucher. Quelle: Thomas Kube

Genau so viel müssen interessierte Besucher pro Person für das Erlebnis in luftiger Höhe berappen. Am 1. Juni – dem Kindertag – wird das besondere Augenmerk den Jüngsten gelten. Es werden verschiedenen Spiele angeboten und einen Kinderflohmarkt veranstaltet. Dort können die Mädchen und Jungen mit Unterstützung ihrer Eltern oder Großeltern ihre „Waren“ anbieten.

Bisher steht für die Großveranstaltung fest, dass 20 Heißluftballone aus ganz Deutschland und Polen mit ihren Pilotenteams ins Muldental kommen. Neue Ballonformen wie ein Fuchs oder eine Matroschka sind darunter. Auch ein Gabelstapler oder eine Jägermeisterflasche als Ballon sind im Gespräch. Dazu kommen 25 Modellballone, Gleitschirmflieger und auch wieder die beliebten Hubschrauberrundflüge tagsüber.

An den vier Tagen steigen dutzende Heißluftballons in den Himmel. Quelle: Thomas Kube

Starts der Heißluftballone morgens und abends

Auf der Bühne spielen täglich verschiedene Bands. Bei freiem Eintritt können die Besucher auf dem zwei Hektar großen Festgelände also allerhand erleben. „Neben den morgendlichen und abendlichen Starts der Heißluftballone bieten wir (außer Sonntag) täglich gegen 22 Uhr wieder das beliebte Ballonglühen an. Sollte es zu stürmisch sein, dann zumindest wieder die Brennerparaden“, verspricht die Veranstalterin.

„Auch wenn die Kosten für eine Ballonfahrt hoch erscheinen, können damit die anfallenden Kosten für so eine viertägige Veranstaltung nicht gedeckt werden. Da spielt die Getränkeversorgung eine deutlich größere Rolle“, so Tauchnitz-Scheinpflug. „Wir könnten noch Sponsoren und Werbepartner gebrauchen. Vielleicht gibt die Stadt Grimma auch wieder einen finanziellen Zuschuss“, spekuliert die Ballonexpertin. Ein großes Dankeschön geht an Landwirt Steffen Richter. „Es ist schließlich sein Grundstück und er hilft uns, wo er nur kann.“

Von Thomas Kube