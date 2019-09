Tausende Besucher beim 15. Handwerkermarkt in Höfgen

Grimma/Höfgen

Auch der diesjährige Handwerkermarkt in Höfgen bei Grimma hat wieder tausende Besucher an die Mulde gelockt. Handwerker, Gewerbetreibende und Händler aus der Region – sowie aus Erzgebirge, Mittelsachsen und dem Ruhrgebiet (ein Saxophonflötenhersteller) – boten ihre speziellen Produkte an, die zumeist nicht in üblichen Kaufhäusern und Supermärkten erhältlich sind.

Neben einem Herbstkonzert in der Kirche konnten die Besucher regionale und auch außergewöhnliche Produkte an den Ständen bestaunen.

Das Organisationsteam um Marktmeister Heinz-Dieter Skiba, die Hantschmann-Brüder sowie Bernd Aurig und Hans-Hennig Ruhmer hat auch bei der mittlerweile 15. Auflage dieses Marktes ganze Arbeit geleistet. Zum Glück ließen sich die Besucher am Sonnabend von den Regenschauern nur kurzzeitig abhalten. Wirklich unerfreulich war hingegen, dass ein Werbeaufsteller unweit der Autobahn zwischen OBI und der Autoglasfirma einfach demontiert wurde.

Herbstkonzert in der Höfgener Dorfkirche

In der Höfgener Wehrkirche sangen unter Leitung des Dresdners Konstantin Beyer zum Herbstkonzert die Chorvereinigung Thümmlitzwald und der Döllnitztalchor Mügeln. Musikalisch begleitet von Mark Farago’ an der Orgel. Es erklangen verschiedene Volkslieder und Orgelstücke von Johann Sebastian Bach.

„ Höfgen ist das Schönste an Grimma “

„Wir kommen extra aus Leipzig, weil dieses kleine Dorf Höfgen der schönste Teil von Grimma für uns ist“, sagte Edeltraut Möbius (74) und Ehemann Helmut (76) ergänzt: „bei diesem Markt hier gibt es vieles zu bestaunen, was wir in der großen Stadt gar nicht mehr angeboten bekommen. Außerdem spazieren wir dann immer noch hinter zum Fährhaus an die Mulde und verbringen so einen schönen Tag in der Natur“.

Von Thomas Kube