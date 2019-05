Grimma

Ein Donnerschlag, der durch Mark und Bein geht, erschüttert die Luft. Und noch einer. Und noch einer. Eine riesige Pulverdampf-Wolke steigt in die Luft und zieht über das Muldeufer. Es sind die Vorboten eines Gefechtes mitten auf der Brücke, die sich über den Fluss spannt. Sekunden später stehen sich hier sächsische Husaren und französische Infanteristen gegenüber und heben die Gewehre...

Die Gefechtsdarstellung gehörte zu dem kurzweiligen Programm, mit dem Grimma am Sonnabendnachmittag die Einweihung seiner Pöppelmannbrücke vor 300 Jahren feierte. Am 21. Januar 1719 war die Muldequerung seinerzeit nach knapp dreijähriger Bauzeit frei gegeben worden. Doch weil es im Winter nicht gerade gemütlich ist zum Feiern, hatte die Stadt das Brückenfest zum Jubiläum kurzerhand in die schöne Frühlingszeit verlegt. Es lockte Tausende an, die immer wieder ihre Handys für Fotos und Videos in die Höhe reckten. Selbst wenn, wie bei der Gefechtsdarstellung, nur wenige den optimalen Blick auf die schauspielerischen Einlagen hatten und mancher gern gewusst hätte, was da gerade vor sich ging.

300 Jahre Pöppelmannbrücke: Grimma feiert dieses Jubiläum mit einem Brückenfest. Quelle: Frank Schmidt

„Legt an, Feuer!“ Immer wieder brüllen die deutschen und französischen Offiziere ihre Befehle. Jetzt marschieren die Franzosen im Trommelwirbel vor, doch sie werden mitten auf der Brücke gestoppt. Der Schusswechsel scheint kein Ende nehmen zu wollen, immer wieder stopfen die Soldaten neues Pulver in ihre Vorderlader. Doch plötzlich jagt – „Attacke“ rufend – die Kavallerie heran und schlägt hoch zu Ross die Infanteristen in die Flucht. Aus, vorbei.

Grimmaer Husarenverein bettet Jubiläum ins Fest

„Die Sachsen haben ausnahmsweise mal gewonnen“, verkündete Jürgen Rolle, als der letzte Schuss verhallt war. Rolle ist der Chef des Grimmaer Husarenvereins, der sein 20-jähriges Bestehen mit einem historischen Biwak zum Brückenfest feierte. Am östlichen Muldeufer hatten mehrere Vereinsfreunde ihre Zelte aufgeschlagen, Kochstellen errichtet und Uniformen vergangener Tage angelegt. Husaren aus Grimma, Großenhain und Bautzen campierten so neben Husaren aus dem nordrhein-westfälischen Höxter und dem anhaltinischen Stendal, Lützower Jäger neben Soldaten der preußischen Leibgendarmie und französischen Infanteristen. Die Donnerschläge kamen übrigens aus zwei Kanonen der Grimmaer Husarenfreunde. Nachbildungen, wie Vereinschef Rolle erklärte, die gerade erst im Beschussamt in Suhl auf ihre Sicherheit überprüft worden waren. Alle fünf Jahre müssten solche Waffen zum „Tüv“.

Zeitensprung: Es sind die letzten Kriegstage 1945. Soldaten der deutschen Wehrmacht verschanzen sich auf der Muldebrücke und bringen Maschinengewehre in Stellung. Doch als von der Stadtseite her die Amerikaner in Übermacht anrücken, ergeben sie sich kampflos. „Hands up“, brüllt ein Offizier der US-Armee, die Deutschen leisten keinen Widerstand, lassen sich entwaffnen und abführen. Jetzt nähern sich vom anderen Muldeufer russische Truppen – Siegerfahnen wehen im Wind, es kommt zu spontanen Umarmungen... Eine Muldentaler Hobbytruppe um den Grimmaer Silvio Mücke sorgte in Weltkriegsuniformen und mit historischen Kriegsfahrzeugen für diese Darstellung auf der Brücke.

August der Starke rollt in gelber Postkutsche vor

Selbst Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen, der vor 300 Jahren auf Drängen der Grimmaer seinen Baumeister Matthäus Daniel Pöppelmann (1662-1736) mit dem Bau der Muldequerung beauftragte, fand sich zum Brückenfest ein. Seinen einflussreichen Minister Jacob Heinrich von Flämming und seine Mätresse Erdmuthe Sophie von Dieskau an der Seite, fuhr er mit einer grellgelben Kutsche der Sächsischen Pferdepersonenpost vor. „Wir wissen nicht, was die Brücke vor 300 Jahren gekostet hat, diese hier brauchte zwölf Millionen Euro“, empfing Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger den hohen Gast mit nackten Zahlen. Und war zum Scherzen aufgelegt: „Wir hatten schon Angst, dass Sie den Fördermittelbescheid kontrollieren wollen.“

August der Starke mit der gelben Postkutsche. Quelle: Frank Schmidt

In die Rolle und Kleidung von August dem Starken war der Dresdner Uwe Müller geschlüpft. Der 56-Jährige ist der Chef des Vereins Augustusrex, der im letzten Oktober gegründet worden war. „Wir machen das aber schon seit vielen Jahren und wollen Geschichte erlebbar machen“, berichtete er. Müller, im wahren Leben Dozent, Lehrer und Ausbilder, kam über den Schlossverein Uebigau zu dem Hobby und hat versucht, die Kurfürst-Robe so nah am Original wie möglich anzufertigen. Das Fest in Grimma lobte er. Es sei gut, dass solche Ereignisse wach gehalten werden.

Pöppelmann selbst blieb dem von der Stadt organisierten Fest natürlich nicht fern. Bei zwei Führungen brachte er vielen Besuchern Wissenswertes über sich und die wechselvolle Geschichte des Grimmaer Wahrzeichens nahe. Stadtführer Bernd Voigtländer hatte sich der Figur des Baumeisters angenommen, die Kleidung von anno dazumal nebst Dreispitz war in seinen und den Händen seiner Frau Christina entstanden. „Leider gibt es von Pöppelmann nur wenige Bilder“, bedauert der 68-Jährige.

Stadtführer erzählt über die Schicksalsbrücke

1716 schickte der Landesherr den Architekten des Dresdner Zwingers nach Grimma. Bis dahin mussten die Grimmaer 80 Jahre lang ohne Brücke auskommen, denn sie war im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden. Doch auch das 1719 eingeweihte Pöppelmann-Bauwerk erwies sich für die Grimmaer als Schicksalsbrücke. In den letzten Kriegstagen 1945 wurde sie gesprengt, erzählte Voigtländer, die Behelfsbrücke habe dann bis 1973 gehalten, als ein vorgefertigter Stahlbau über den Fluss geschoben wurde. Beim Jahrhunderthochwasser am 13. August 2002 hielt die Brücke den Urgewalten nicht stand und wurde wiederum zerstört. „Ihr Wiederaufbau war ein großes Thema“, wusste Voigtländer zu berichten. Die neue Steinbrücke sei nun „50 Prozent Pöppelmann und 50 Prozent Sicherheit“. Ein Jahr später, 2013, hielt sie der neuerlichen Muldeflut stand.

Historische Fahrzeuge im Programm des Brückenfestes. Quelle: Frank Schmidt

Umzug in Grimma mit historischen Fahrzeugen

Noch vor der Katastrophe 2002 war für den Verkehr eine neue Flussquerung entstanden. 1996 rollte das letzte Auto über die Pöppelmannbrücke. Auch daran erinnerte der 20-minütige Festumzug, bei dem der MC Grimma zahlreiche historische Fahrzeuge vor Augen führte. Die Kartoffelkäfer-Biker, Radfahrer und Sportler der Grimmaer Laufgemeinschaft reihten sich ebenfalls ein.

Wer neben den eigenen Fotos und Erinnerungen etwas Bleibendes vom Jubiläum mitnehmen wollte, konnte zum Beispiel einen Ersttagsbrief und eine Briefmarke der LVZ-Post erstehen. Sie zeigen die Brücke, so wie sie vor 300 Jahren den Grimmaern übergeben wurde. „Unser Haus- und Hofgrafiker Frank Jabin hat sie gestaltet“, informierte Michael Hohenstein von der LVZ-Post und freute sich über den regen Zuspruch. Auch der ein oder andere Hobbyradler dürfte zugegriffen haben, denn das Brückenfest war der Zielort für die diesjährige Muldentaler Radlertour. Etwa 350 Teilnehmer hatten sich von mehreren Orten aus auf den Weg gemacht.

