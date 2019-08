Grimma/Döben

Mit einem geklauten Auto haben zwei Jugendliche einen Unfall in Grimma verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden 16-Jährigen in der Nacht zum Sonnabend in eine Wohnung im Ortsteil Döben eingestiegen, ohne dass der Bewohner etwas merkte. Dort stahlen sie nicht nur das Potmonee des 69-Jährigen, sondern ließen gleichzeitig den Autoschlüssel mitgehen. Auch eine Dose Schnitttabak, die auf dem Stubentisch stand, verschmähten die Diebe nicht.

Diebe verursachen Unfall und fliehen zu Fuß

Dann setzten sie den VW Golf in Gang und begaben sich aus Spritztour. Allerdings kam das Duo nicht weit. Nachdem es einen Unfall verursacht hatte, flüchtete es zu Fuß. Zeugen hatten dies beobachtet und verständigten die Polizei. Beamte konnten beide Täter aufgrund der Personenbeschreibungen stellen und vorläufig festnehmen.

Täter stehen unter Drogen

Dabei stellte sich heraus, dass die Jugendlichen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Sie haben sich Polizeiangaben zufolge wegen Einbruchs, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Von Birgit Schöppenthau