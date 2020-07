Teilstück der Mulde-Elbe-Radroute bei Grimma wird asphaltiert

Grimma/Mutzschen

Der erste Bauabschnitt des Ausbaus der Mulde-Elbe-Radroute ist fertiggestellt. Wie die Grimmaer Stadtverwaltung mitteilte, wird am Freitag die Asphaltdecke auf dem Teilabschnitt auf einer Länge von 1,5 Kilometern und einer Fahrbreite von 2,50 bis 3,50 Meter in Mutzschen/Wagelwitz aufgetragen.

Mit der Bauzeit vom 20. April bis zum 31. Juli lagen die Arbeiten genau im Plan. Im Anschluss erfolgen noch Ausgleichspflanzungen von 31 Kirschbäumen in Mutzschen und die Ausstattung eines Rastplatzes. Bauausführende Firma ist die Bauunternehmung Ezel Torgau.

Radroute wird vom Freistaat großzügig gefördert

Geplant wurde die Maßnahme durch das Ingenieurbüro Klemm & Hensen GmbH aus Döbeln. Die Stadt Grimma erhielt für die Baumaßnahme eine Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus des Freistaates Sachsen in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 549.000 Euro.

Landschaftlich reizvolles Wandergebiet

Die „Mulde-Elbe-Radroute“ beginnt in Trebsen beziehungsweise im Grimmaer Ortsteil Nerchau am „Mulderadweg“. Sie erstreckt sich auf 45 km zwischen Mulde und Elbe und führt durch ein landschaftlich reizvolles Wandergebiet Nordsachsens. Die Radroute begleitet zu Beginn den Lauf des Mutzschener Wassers durch die Orte Nerchau, Cannewitz und Mutzschen. Ab Wermsdorf geht es mitten durch Waldgebiete und an Seen vorbei über Collm nach Oschatz und weiter nach Strehla bis zur Elbe. In Strehla kann man auf den „Elberadweg“ abbiegen, die Radtour dort fortsetzen und erreicht nach zehn Kilometern südöstlich Riesa. Ein großer Teil der Strecke verläuft auf Straßen mit zum Teil auch einigen herausfordernden Steigungen, da das nordwestsächsische Porphyrhügelland durchquert wird.

Von Birgit Schöppenthau