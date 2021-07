Telekom baut im Gewerbepark Grimma-Süd Glasfasernetz

Grimma

Die Zahl der Unternehmen im Gewerbepark Grimma-Süd, die sich ans geplante Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Telekom AG anschließen lassen wollen, ist bis zum Ende des Vorvermarktungszeitraums über die 30 Prozent-Marke geklettert. Daher habe die Telekom beschlossen, in dem Gewerbegebiet unmittelbar mit den Detailplanungen für den Glasfaserausbau zu beginnen, heißt es in einer Mitteilung. Firmen, die sich während der Vorvermarktung für die Telekom entschieden haben, erhielten den Einbau des Gigabit-Anschlusses fürs Internet ohne zusätzliche Kosten. Unterm Strich können sich in Grimma-Süd mehr als 120 Unternehmen ans Telekom-Breitbandnetz anschließen lassen.

Verschiedene Angebote für Grimmaer Unternehmen

Das Angebot auf Glasfaser reicht der Telekom zufolge vom asymmetrischen 100 MBit/s-Geschäftskundenanschluss über den symmetrischen 1 GBit/s-Anschluss bis hin zu direkten Übertragungswegen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Gigabit je Sekunde. Die Telekom werde dafür in Grimma-Süd rund vier Kilometer Glasfaser verlegen und die Unternehmensstandorte direkt ans Glasfaser-Netz anbinden.

Telekom: Werden das Projekt in Grimma zügig umsetzen

„Wir freuen uns, unseren Geschäftskunden zukünftig Glasfaseranschlüsse im Gewerbepark Grimma-Süd anbieten zu können. Wir werden das Projekt zügig umsetzen und die Betriebe mit modernster Technik versorgen“, sagt Jean-Pascal Roux, Leiter Wohnungswirtschaft und Breitbandausbau Geschäftskunden der Telekom Deutschland. Die Telekom biete den Unternehmen damit die beste Infrastruktur für die Digitalisierung.

Eigenen Angaben zufolge investiert die Telekom Jahr für Jahr rund fünf Milliarden Euro und betreibt mit mehr als 600.000 Kilometer das größte Glasfaser-Netz in Europa.

Von LVZ