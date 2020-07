Telekom droht mit Abbau öffentlicher Telefone in Naunhof

Naunhof

Öffentliche Telefone wird es in Naunhof wahrscheinlich bald nicht mehr geben. Zwar sprachen sich die meisten Ortschaften, in denen noch welche installiert sind, gegen einen Abbau aus. Eine Gesetzesnovelle könnte aber trotzdem das Aus besiegeln.

Was die Kernstadt betrifft, befindet sich dort laut Stadtverwaltung schon gar keine Telefonzelle mehr. Ersatz bilde eine Notrufsäule am Rathaus. Fuchshain kann nichts dergleichen vorweisen. Bleiben also nur noch Albrechtshain, Ammelshain und Lindhardt mit Apparaten an den Straßen. Die Telekom fragte nun an, ob sie diese entfernen dürfe. Sie seien in den vergangenen Jahren kein einziges Mal genutzt worden. Durch den Betrieb, die Unterhaltung und Vandalismus entstünden jährlich erhebliche Kosten.

Defektes Telefon in Albrechtshain

Dem Ortschaftsrat Erdmannshain/Eicha/ Albrechtshain leuchtet die Begründung ein. „Der Apparat in der Nähe der Albrechtshainer Kirche funktioniert sowieso nicht“, sagt Ortsvorsteher Jan-Walter Heikes. „Seine Technik ist nicht mehr zeitgemäß. Keiner braucht ihn, denn jeder hat heutzutage ein Telefon zu Hause oder ein mobiles.“ Deshalb habe der Rat für die Beseitigung gestimmt.

Nicht mehr nutzbar: Am Öffentlichen Telefon von Albrechtshain hängt nur noch ein halber Höhrer. Quelle: Frank Pfeifer

Ammelshain will Erhalt

Mit diesem Votum steht er allein da. Die Abgeordneten von Ammelshain sprachen sich mehrheitlich dafür aus, das Telefon an der ehemaligen Schule behalten zu wollen. „Wenn jemand einen Notruf absetzen muss und kein Handy dabei hat oder dessen Akku leer ist, wird diese Alternative gebraucht“, begründet Ortsvorsteher Lutz Kadyk seine Entscheidung. Im Gegensatz zum Albrechtshainer Apparat funktioniere der Ammelshainer noch.

Lindhardt mit schlechtem Funkempfang

In Lindhardt hingegen herrschte schon einmal „Töte Höse“, wie einem bundesweiten Publikum durch die Heute-Show des ZDF bekannt wurde, die einen Fernsehausschnitt mit dem damaligen Bürgermeister Volker Zocher sendete und über sein Sächsisch spottete, als er mit dem Höhrer in der Hand die „tote Hose“ beim Telefonempfang kritisierte. „Im Moment haben wir ein Freizeichen. Das Telefon an der Ecke Karl-Liebknecht-/ Rosa-Luxemburg-Straße, das lange außer Betrieb war, funktioniert also wieder“, sagt Vorsteher Bernd Pohl. Sein Ortschaftsrat will es erhalten wissen, weil das Funknetz in Lindhardt sehr zu wünschen übrig lässt. Bei einem Unfall könne der für jeden zugängliche Apparat also durchaus Leben retten.

Gesetzliche Pflicht soll entfallen

An solche Abstimmungen muss sich die Telekom jedoch voraussichtlich schon bald nicht mehr halten. Das Magenta-Unternehmen teilte der Stadt mit, dass die neuen Eckpunkte zur Novelle des Telekommunikationsgesetzes „eine Transformation der EU-Richtlinien zur Aufhebung des Infrastrukturauftrages mit Öffentlichen Telefonstellen“ in Deutschland vorsehen. Das bedeute, Standorte könnten, wie es schon in den Niederlanden und Belgien der Fall sei, auch ohne Zustimmung der Kommunen abgebaut werden. Eine Anfrage der LVZ bei der Telekom, wie sie in Naunhof weiterverfahren will, blieb unbeantwortet.

Von Frank Pfeifer