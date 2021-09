Tennis-Eleven trainieren bei Bad Lausicker Sommercamp

Bad Lausick

Der talentierte Tennis-Nachwuchs traf sich in der letzten Sommerferien-Woche in Bad Lausick: Der TC Blau-Gelb lud zum vierten Mal zum Sommercamp auf seine Anlage auf dem Badberg ein. Ein Dutzend Heranwachsende aus Vereinen in Naunhof, Borna, Groitzsch, Wurzen, Frohburg und von den Gastgebern selbst trainierten unter Anleitung von Experten Techniken, Kraft und Ausdauer. Vor allem aber lebten sie etwas Elementares: sportliche Gemeinschaft.

Maxime Wunderlich hat Grund zu Freude. Quelle: TC Blau-Gelb

Den Heranwachsenden attraktives Tennis bieten

„Die Corona-Zeit, die Trainings und Wettkämpfe erschwerte oder unmöglich machte, hat das Defizit noch verstärkt“, sagt Dirk Schumann. Nicht die spielerische Fitness der Sieben- bis 18-Jährigen meint der TC-Jugendwart, sondern das Verbindende des Sports, den Austausch, das Miteinander über Vereinsgrenzen hinweg. Dem trägt das Bad Lausicker Camp von Beginn an Rechnung. „Wir möchten den Kindern und Jugendlichen etwas Attraktives bieten, um sie zu halten“, sagt Schumann, der die Veranstaltung gemeinsam mit der aus vier Heranwachsenden gebildeten „Jugendrunde“ des Vereins und unterstützt durch Eltern, Vereinsmitglieder, Förderer organisiert. Zu Letzteren gehört neben Unternehmen und dem „Dynastie“-Wirt, der sich alljährlich um das Mittagessen kümmert, der Kreissportbund Landkreis Leipzig. Die Pandemie habe sogar dazu geführt, die Mitgliederzahl in Bad Lausick ansteigen zu lassen: auf 80 im Nachwuchsbereich bei mehr als 220 Aktiven insgesamt. Die Individualität dieses Sports an frischer Luft trage dazu bei, sagt Schumann: „Aber das Ganze funktioniert nur, wenn Eltern bereit sind, sich einzubringen.“

Trainer Steffen Dobmeier mit Franz Lange, Levi Allenspach, Lennard Schumann, Marleen Knispel (von links). Quelle: TC Blau-Gelb

Teambildung ist wichtig für die Vereine

Das Bad Lausicker Sommercamp richtete sich an jene, die Spielerfahrung haben. Versierte Trainer mehrere Vereine standen ihnen an vier Tagen zur Seite, Max Hiemann etwa, Jugendwart aus Oschatz, der sie im Schneiden der Bälle unterwies. Hinzu kamen Externe wie Physiotherapeutin Sandra Buchmann, die am Donnerstag Mobilisierung und Dehnung thematisierte – ein Wunsch, der aus der Jugendrunde stammt, denn mit Muskelzerrungen und sogenanntem Tennisarm kann man schon in frühen Jahren konfrontiert werden. Neben Tennis-Spezifischem ging es bei Mannschaftsspielen um Teambildung. Für Schumann ist das Bad Lausicker Camp ein die Vereine verbindendes Element wie die Kinder- und Jugendsportspiele, die Jahr für Jahr auf verschiedenen Anlagen ausgetragen werden – das nächste Mal im Frühjahr 2022. In der Jahresmitte soll in Bad Lausick ein nächstes Sommercamp folgen.

Von Ekkehard Schulreich