Terra Preta: Der Naunhofer Pfarrer und die Wundererde

Naunhof

Es handelt sich um keine schwarze Magie, wenn Norbert George von Schwarzer Erde spricht. Als Pfarrer in Naunhof will er freilich niemandem Schaden zufügen, sondern hat das Gute im Sinn. Wenngleich auch das in diesem Falle wie ein Wunder wirkt, nur ein positives eben.

Terra Preta heißen die beiden Zauberworte auf Portugiesisch, zu deutsch Schwarze Erde. In das Gemisch, das sich aus Küchenabfällen und Holzkohle über einen mehrwöchigen Prozess gewinnen lässt, setzte er vergangenes Jahr Tomaten. „Eine der Pflanzen wurde fast vier Meter hoch und trug Massen an Früchten“, berichtet er.

Zwei Handvoll prallen Lebens

Auf das Thema ist er gekommen durch einen Vortrag des promovierten Bodenkundlers Haiko Pieplow. „Er nahm zwei Hände voll mit Terra Preta und sagte, darin seien mehr Lebewesen enthalten, als es Menschen auf der Erde gibt“, erinnert sich George. Ein Vergleich, der ihn beeindruckte und zum Nachahmen veranlasste.

Das pure Leben: In dieser Menge an Terra Preta befinden sich mehr Mikroorganismen als es Menschen auf diesem Planeten gibt. Quelle: Thomas Kube

Nutzung von Küchenabfällen

Er kaufte sich einen Bokashi-Eimer, in dem seitdem all seine Küchenabfälle landen. Modelle gibt’s im Internet, preiswert lassen sich solche Gefäße aber auch leicht selber aus zwei herkömmlichen, ineinander gesetzten Eimern basteln, von denen der obere Löcher im Boden hat und auf einem Abstandhalter sitzt. Wichtig ist, dass sich unter den Abfällen das durchtropfende Wasser separat sammeln kann und das ganze System luftdicht mit einem Deckel verschlossen ist. Die aufgefangene Flüssigkeit kann später, 1:20 verdünnt, als Dünger verwendet werden.

Holzkohle notwendig

Auf jede Lage Küchenabfälle wird etwas Holzkohle gestreut. „Auch diese gewinne ich selber“, sagt der Pfarrer, der sich einen Pyrolyse-Grill angeschafft hat. Diesen bestückt er mit gehäckselten Holzästen aus dem Garten. „Während andere Holzkohle zum Grillen brauchen, entsteht solche bei mir beim Grillen“, bemerkt er verschmitzt. Wem das zu aufwendig ist, könne freilich Fertigware kaufen. „Es sollte aber nicht solche sein, die im Schnellverfahren im Kessel hergestellt wurde, weil sie nicht so hochwertig ist“, rät er.

Holzkohle aus eigener Produktion: In diesem Pyrolyse-Grill stellt sie Norbert George selber her. Quelle: Thomas Kube

Leben entwickelt sich

Als dritte Zutat verwendet er Effektive Mikroorganismen, die in normalen Geschäften immer noch selten erhältlich sind und in der Regel online bestellt werden müssen. Das ist ebenfalls kein Muss. „Es funktioniert auch ohne“, erklärt George. Leben entwickelt sich ebenso von selbst.

Ein Mahl für Regenwürmer

Ist der Eimer gefüllt, dauert es vier Wochen, bis die Mischung durchgegoren ist. „Dann kann man sie auf dem Beet ausbringen oder untergraben, sollte aber nicht sofort die Pflanzen setzen, weil das Ganze noch etwas sauer ist. Die Regenwürmer stürzen sich regelrecht darauf. Und was bei ihnen hinten rauskommt, ist die fertige Terra Preta“, sagt der Pfarrer.

Effekt auf lange Sicht

Sie hat nach seinen Worten Bestand und muss nicht immer wieder neu ausgebracht werden wie herkömmlicher Kompost, weil die Mikroorganismen in den Hohlräumen der Holzkohle bei jeder Witterung überdauern. „Der Boden bleibt dauerhaft fruchtbar und bringt ohne Kunstdünger prächtige Ernten“, wirbt George und nennt ein weiteres Plus: „Die lockere Erde speichert besser Wasser, was angesichts der Trockenheit der vergangenen Jahre wichtig ist.“

Idee aus Südamerika

Ihren Ursprung hat Terra Preta, die es für viel Geld auch fertig im Handel gibt, in Südamerika. „Unter den Konquistadoren kursierten bei der Eroberung Gerüchte, dass es im tropischen Regenwald Großstädte mit tausenden indianischen Bewohnern geben würde“, führt George aus. „Weil sie diese aber nicht fanden, taten sie das als Gerüchte ab mit der Begründung, der karge Boden könne niemals so viele Leute ernähren.“

Reiche Ernte: Norbert pflückte vergangenes Jahr Tomaten von einer vier Meter hohen Pflanze, die an der alten Pfarrscheune in Terra Preta wuchs. Quelle: privat

Heute ist bekannt: Es gibt durchaus Stellen, die fruchtbar sind und seit bis zu 4000 Jahren genutzt werden. „Die Indios nutzten große Terracotta-Gefäße als Toiletten, streuten anfallende Kohle und Asche darüber und setzten Pflanzen drauf, die prächtig gediehen. So entstanden bis zu vier Meter hohe Schichten“, sagt Pfarrer Norbert George, der lächelnd anmerkt, wo seine persönliche Grenze liegt: „Ich nutze weiter das normale Klo.“

Bindung von Kohlendioxid

Dann wird er nochmal ernst: „Terra Preta gibt uns wieder eine Beziehung zur Erde, unserer wichtigsten Lebensgrundlage, mit der der Mensch sträflich umgeht. Würde das Prinzip großflächig genutzt, könnte das einen positiven Einfluss aufs Klima haben, denn es wird Kohlendioxid gebunden.“ Der Hallenser Bodenbiogeochemiker Bruno Glaser hält es gar für möglich, dass sich bei konsequenter und breitflächiger Anwendung zehn Prozent der europäischen CO2-Emissionen einsparen lassen.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer