Testzentren Borna und Grimma: Neues Erfassungsprogramm mit einer App

Borna

Selbst am Karfreitagvormittag stand eine kleine Schlange vor dem Corona- Testzentrum des Gesundheitsamtes des Landkreises Leipzig in der Bornaer Brauhausstraße. Und am Ostermontag auch. Die meisten Testwilligen wollten die Familienbegegnungen zu Ostern mit einem negativen Schnelltest absichern. Andere waren zu Kontrolltests am Ende der Quarantäne eingeladen worden sowie, um positive Schnelltests mit einem PCR-Test zu überprüfen. Dabei trafen sie auch auf Landrat Henry Graichen (CDU).

Zügiger Ablauf beim Testen

Reinkommen, über die Chipkarte der Krankenkasse anmelden, Testabstrich aus der Nase und einige Minuten später das Ergebnis: Etwa 100 Personen sollten dieses Prozedere in den vier Stunden bis gegen 13 Uhr durchlaufen haben. In der Regel erhalten sie eine Bescheinigung über die negative Testung. Bei einigen wenigen, die positiv getestet wurden, ist es mit Testergebnis, der Quarantäne-Anordnung und einem Merkblatt etwas mehr Papier. Auch dieser Arbeitsschritt ist dank neuer Software zügig erledigt.

Neues Programm hilft bei Statistiken

Seit Ende März nutzt das Gesundheitsamt das Programm Schnelltest.click im Bornaer sowie im Grimmaer Testzentrum. Andere von der Behörde mit der Testung beauftragte Einrichtungen folgen zeitnah. Die Web-Anwendung vereinfacht das Verfahren, bündelt die Daten und ermöglicht Statistiken. Damit werden künftig eine Übersicht zur Zahl der Getesteten möglich und auch eine Einschätzung des Anteils infizierter Personen.

Höhere Infizierten-Quote in Schwerpunktzentren

In der ersten Woche lag die Quote bei 4,4 Prozent. Sie wird sinken, heißt es, wenn die anderen Testzentren das System installiert haben. Bisher stellte das Gesundheitsamt mit 933 von insgesamt 1126 registrierten Tests über 90 Prozent der Daten. Im Gegensatz zu den anderen Zentren bestellt das Team des Gesundheitsamtes gezielt infizierte und Kontaktpersonen ein. Damit ist dieser Wert naturgemäß viel höher als eine Quote quer durch die Bevölkerung.

Nicht alle Ergebnisse werden gemeldet

„Wir können erst dann eine Aussage zur Quote treffen, wenn alle beauftragten Testzentren ihre Daten ebenfalls in das System einspeisen,“ erklärt Landrat Graichen. Und er gibt zu bedenken, dass zum Beispiel Apotheken die Schnelltests anbieten, ohne ihre Ergebnisse an das Gesundheitsamt zu übermitteln. Eine belastbare Quote sei bei den Schnelltests daher schwierig, obwohl die Einschätzung präziser werde als bislang.

Künftig Testergebnis per App aufs Smartphone

Als Freiwillige für die Mithilfe bei den Testungen über Ostern gesucht wurden, hatte sich der Landrat für zwei Schichten eingetragen. Nun nutzte er das neue System zur Erfassung. „Mit dieser Lösung kann das Testergebnis auch aufs Smartphone geladen werden“, so Graichen mit Blick auf die künftigen Möglichkeiten. Damit sei der Weg für eine papierlose Dokumentation geebnet. Die App dazu hat er auf seinem Smartphone bereits installiert.

Von LVZ