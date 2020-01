Belgershain/Threna

Unbekannte haben am Wochenende in Threna ein Auto geklaut. Der schwarze Audi S 8 Plus (amtliches Kennzeichen L HS 8012) des 54-jährigen Halters war in einer nicht umzäunten Einfahrt vor dem Einfamilienhaus abgestellt. Er hatte einen Zeitwert von etwa 60.000 Euro. Die Sonderkommission „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen hat die Ermittlungen übernommen.

Von LVZ/gap