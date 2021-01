Thümmlitzwalde gehört seit zehn Jahren zu Grimma: Was sagen die Ortsvorsteher?

Grimma/Thümmlitzwalde

Nur 17 Jahre existierte die 1994 aus der Taufe gehobene Gemeinde Thümmlitzwalde, die sich zum 1. Januar 2011 nach Grimma eingemeinden ließ. Bei einem Bürgerentscheid gab es mit 71 Prozent ein klares Votum für die Fusion mit der Muldestadt, wobei damals nur jeder zweite Einwohner seine Stimme abgab. Letztlich brachte Thümmlitzwalde 21 Ortsteile und etwa 3200 Menschen mit nach Grimma. Wie fällt die Bilanz nach zehn Jahren aus? Die LVZ sprach mit den fünf Ortsvorstehern.

Chef von Dürrweitzschen: Fifty-Fifty-Bilanz

„Fifty, fifty“, sagt Helmut Hering, der Ortschef vom damaligen Gemeindezentrum Dürrweitzschen. Nicht alle Festlegungen aus dem Eingemeindungsvertrag seien umgesetzt worden. Positiv bewertet Hering Grimmas starken Einsatz für die neue Kita in Dürrweitzschen, die nach Pfusch am Bau aufwendig saniert werden musste. Und er lobt den Neubau der Oberschule in Böhlen, der viel Geld verschlingt. „Es sind aber die vielen kleinen Sachen, wo wir uns als fünftes Rad am Wagen fühlen“, konstatiert Hering, der von 1990 bis 1993 Bürgermeister und auch schon vor zehn Jahren Ortsvorsteher von Dürrweitzschen war.

Anzeige

Dürrweitzschen gehört seit zehn Jahren zu Grimma. Quelle: Thomas Kube

Oft dauere es zu lang, ehe Schäden an Straßen oder Gebäuden beseitigt werden, moniert er. Das sei als Gemeinde Thümmlitzwalde anders gewesen. Hering findet auch nicht gut, dass die Dürrweitzschener so lange um die Einrichtung des Bürgertreffs im alten Kindergarten kämpfen mussten. Ein größeres Problem ist aus seiner Sicht, dass nur der Schulbus nach Dürrweitzschen fährt. „Wir haben eine Verkaufsstelle, einen Arzt und eine Physiotherapie, aber keine direkte Busverbindung. Da könnte sich Grimma auch mal für uns stark machen“, spricht Hering das drängende Thema einmal mehr an. Er findet auch nicht gut, dass sich die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe auf die Kernstadt konzentriert. Auf einem Teil des Gewerbeparks Dürrweitzschen, der nach der Wende entstand, habe die Stadt hingegen kürzlich Bäume pflanzen lassen. Auf Jahre verbaue das die Möglichkeit einer Ansiedlung, kritisiert der Dorfchef.

Wenn er könnte, würde Hering das Rad der Geschichte zurück drehen. Eine Fusion von Mutzschen, Nerchau und Thümmlitzwalde hätte aus seiner Sicht „eine schöne Landgemeinde“ mit etwa 10.000 Einwohnern ergeben.

Chef von Leipnitz: Den richtigen Weg eingeschlagen

Jürgen Wick ist wie vor einem Jahrzehnt der Überzeugung, dass Thümmlitzwalde den richtigen Weg eingeschlagen hat. Als damaliger Gemeinderat war er ein maßgeblicher Wegbereiter und Befürworter der Eingemeindung nach Grimma. Das erste Gespräch mit Grimmas Oberbürgermeister im Dezember 2009 habe er initiiert, erinnert sich der Ortsvorsteher von Leipnitz. Die politischen Rahmenbedingungen ließen Wick zufolge seinerzeit gar keine andere Möglichkeit zu: „Kleine Gemeinden waren nicht gewollt, die Schlüsselzuweisung ging zurück, man hätte Thümmlitzwalde ausgehungert.“ Zudem winkte eine Hochzeitsprämie.

Blick aufs Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Leipnitz, die 2020 ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Quelle: Frank Prenzel

Die Gemeinde Thümmlitzwalde habe gerade noch in die Grundschule Zschoppach zu investieren vermocht. „Die Oberschule Böhlen hätte sie in dieser Dimension nie bauen können“, betont Wick. Auch für Leipnitz selbst zieht er eine positive Bilanz. Die Straße nach Naundorf wäre ohne Grimma nie erneuert worden, sagt er. Die Kita, noch unter der Gemeinde Leipnitz einem Freien Träger überantwortet, und die Feuerwehr blieben erhalten.

Chef von Ragewitz: Das Positive überwiegt

„Ich habe die Eingemeindung befürwortet und würde es wieder tun“, gibt Frank Schütz, der Ortsvorsteher von Ragewitz, zu Protokoll. „Das Positive überwiegt.“ Aktuell freut sich Schütz über die Rettungswache im Dorf, die am 1. Januar ihre Arbeit aufnahm. Das Gebäude dient auch als Bürgertreff, Rentnernachmittage könnten dort weiter stattfinden, lobt er. Der Dorfchef wertschätzt den Erhalt der Kita in Haubitz, die Sanierung des Dorfplatzes in Pöhsig oder den Bau des Spielplatzes in Bröhsen. Und ob die Gemeinde Thümmlitzwalde die Kraft gehabt hätte, die Dörfer mit Glasfaser zu versorgen, „wage ich zu bezweifeln“.

Die Rettungswache in Ragewitz mit Buswendeschleife und Haltestelle als Vorplatz Das Haus dient auch als Bürgertreff. Quelle: Thomas Kube

„Es hat sich nichts verschlechtert“, bilanziert Schütz. „Auch nicht für die Bürger.“ Wann müsse man schon mal zur Verwaltung, „die Wege sind nicht länger geworden“. Schütz zufolge ist für die kleinen Dinge der Ortschaftsrat als Ansprechpartner da, was rege genutzt werde. Dass er selbst in der Stadtverwaltung arbeitet, ist natürlich von Vorteil.

Die Städtische Kita Krümelburg in Grimmas Ortsteil Haubitz, was früher zur Gemeinde Thümmlitzwalde gehörte. Quelle: Thomas Kube

Die Stadt Grimma steckte die Hochzeitspräme in die Grundschule Zschoppach, erinnert Schütz. Das komme auch den Ragewitzer Familien zugute. Die Vorschläge aus den Dörfern, die im Eingemeindungsvertrag Niederschlag fanden, könnten nur Step by Step abgearbeitet werden.

Chefin von Zschoppach: Grimma gibt sich große Mühe

Die Ortsvorsteherin von Zschoppach, Ursula Rauwolf, saß seinerzeit im Gemeinderat von Thümmlitzwalde, war Anhängerin einer dörflichen Gemeinde mit Mutzschen und Nerchau und stimmte gegen die Eingemeindung nach Grimma. „Das ist aber Schnee von gestern.“ Grimma gebe sich „große Mühe“, betont die Dorfchefin. Das sehe man auch am Neubau der Oberschule Böhlen und anderen Investitionen im ländlichen Raum. Derzeit wächst in Zschoppach ein neues Feuerwehrgerätehaus in die Höhe.

Das war der symbolische Spatenstich für das neue Feuerwehrgerätehaus in Zschoppach. Quelle: Thomas Kube

Ihrer Ansicht nach profitieren die Ortschaften von der Stärke der Großen Kreisstadt. „Ich hatte Bedenken, aber die Praxis hat mich eines Besseren belehrt,“ zieht Rauwolf eine positive Bilanz. Die Stadtverwaltung kümmere sich, der Ortschaftsrat werde gehört und habe ein Mitspracherecht.

Rauwolf kennt das Problem der Bürokratie von großen Strukturen und empfiehlt deshalb, pragmatisch zu agieren. „Ich bin für Basisdemokratie“, bekräftigt die Vorsteherin. So wertschätzt sie, dass die Stadt Grimma den Ortschaftsrat darin unterstützte, den Bau eines riesigen Güllebehälters am Dorfrand abzuwenden.

Für Rauwolf, bereits seit 1994 Ortsvorsteherin, ist es wichtig, die Dörfer attraktiv zu machen und junge Menschen anzulocken. Insofern stört sie sich an den „Investleichen“, wie sie brach liegende Grundstücke nennt. „Die blockieren uns,“ ermutigt sie die Kommune zum Handeln.

Chefin von Böhlen: Die Stadt hat ihre Versprechen gehalten

Die Ortsvorsteherin von Böhlen, Jana Wnuck, stimmte vor zehn Jahren für die Eingemeindung nach Grimma – und würde es heute wieder tun. „Die Stadt hat ihre Versprechen gehalten.“ Allem voran der Ersatzneubau für die Oberschule im Dorf, an dem im Dezember das Richtfest stattfand. „Das hätten wir ohne die Stadt nie geschafft“, lobt sie Grimmas Engagement. Wie berichtet, musste die Kommune bei dem Vorhaben juristische Angriffe der Nachbarstadt Colditz abwehren.

Richtfest beim Neubau der Oberschule im Grimmaer Ortsteil Böhlen wurde im Dezember 2020 gefeiert. Quelle: Thomas Kube

Wnuck malt aber kein rosarotes Bild. Bitter sei gewesen, als die Freiwillige Feuerwehr von Böhlen „wegrationalisiert wurde“. Das verstehe sie bis heute nicht, zumal das Dorf am Waldrand liegt. Die Umwandlung zur Wasserwehr habe wenigstens das Vereinsleben gerettet, sagt die Ortschefin, der vor allem auch die Seniorenarbeit am Herzen liegt: „Da müsste wieder mehr gemacht werden.“ Der Wille der älteren Leute, sich im Dorf zu treffen, sei vorhanden.

Wnuck, die seit 2009 an der Spitze von Böhlen steht, hat auch längere Wege als vor der Eingemeindung ausgemacht. „Wenn man etwas möchte, beginnt eine Tippeltappeltour. Früher war auch mal was auf Zuruf möglich“, sagt sie und kommt auf den Punkt: „Generell können wir aber froh über den damaligen Schritt sein.“

Von Frank Prenzel