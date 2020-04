Seifertshainer Tierzüchter wird von dreisten Viehdieben heimgesucht

Seifertshain/Großpösna

Nachdem über Ostern bislang unbekannte Täter in Wermsdorf bei der Firma Eskildsen mehrere Hundert Bruteier von Zuchtgänsen gestohlen haben, erlebte ein Kleintierhalter in Seifertshain, Gemeinde Großpösna, in der Woche nach Ostern eine böse Überraschung. Dem 66-jährigen Züchter von diversem Federvieh und Kaninchen haben bislang unbekannte Täter nahezu die komplette Stallanlage leergeräumt.

Schaden im vierstelligen Bereich

Die Diebestour habe in der Nacht vom Mittwoch zu Donnerstag stattgefunden, bestätigte Polizeisprecher Alexander Bertram. Im konkret angegebenen Zeitraum von Mittwochabend 19.30 Uhr bis Donnerstag zehn Uhr vormittags hätten der oder die Täter die Stalltüren gewaltsam geöffnet und Geflügel wie Enten, Hühner und Gänse „im mittleren vierstelligen Wert gestohlen“, heißt es in der Polizeimeldung. Darunter über ein Dutzend Zwerghühner und acht spezielle Zuchtenten. Außerdem fielen den Viehdieben wertvolle Zuchtkaninchen der Rasse „Blauer Wiener“ in die Hände.

Außer den Tauben ist nach dem Tierdiebstahl nicht mehr viel Federvieh übrig geblieben. Quelle: Frank Schmidt

Einzig eine nicht näher bekannte Anzahl weißer Tauben blieben von dem Beutezug unberührt. Die Höhe des Einbruchsschadens werde auf etwa 50 Euro beziffert.

Täter flüchten übers Feld

Nach Ansicht des Tierhalters, der den Verlust erst beim Betreten der Stallanlagen zur Fütterungszeit bemerkte, müssen die Täter den Abtransport mit einem Fahrzeug organisiert und durchgeführt haben, da auffällige Fahrzeugspuren quer über das angrenzende Feld nahe dem Grundstück führten. Offenkundig, so mutmaßte der Tierhalter, sei die Diebestour eine geplante Tat gewesen. Das etwas abseits an der Mittelstraße zwischen Seifertshain und Kleinpösna gelegene Anwesen könnte zuvor auskundschaftet worden sein, da die Stallanlagen von der Straße aus nicht ohne Weiteres einzusehen seien.

Lorenz Eskildsen (r.) hat eine deutlich erkennbare Aufnahme vom Eierdieb (kl. Foto) in seinem Betrieb veröffentlicht. Quelle: Frank Schmidt

Wie schon im Fall Eskildsen ermittelt die Polizei nun im Fall Seifertshain wegen „besonders schweren Diebstahls“, sagte Polizeisprecherin Birgit Höhn, und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Südost, Richard-Lehmann-Straße 19, Tel. (0341) 3030 - 100.

Von Frank Schmidt