Tierheim Grimma: 450 Fotos für virtuelle Menschenkette

Grimma/Schkortitz

Das neuartige Corona-Virus machte dem Tierschutzverein Muldental einen Strich durch die Rechnung. Das Vorhaben, am 29. März eine Menschenkette rund ums Tierheim in Schkortitz zu bilden, musste abgeblasen werden. Gestorben war die Idee damit aber nicht. Vielmehr rief der Verein auf, per Mail Fotos ehemaliger Tierheim-Bewohner und deren Besitzer zu schicken, die die Basis für einen Films bilden. Eine virtuelle Menschenkette sozusagen, mit der der Verein aufrütteln möchte.

Mit dem Ergebnis der Aktion, die unter dem Namen „Das Herz – Dein Herz in Deinen Händen“ lief, ist Ricarda Höfer hoch zufrieden. Um die 200 Bilder trudelten im Mail-Postfach ein, informierte die Vereinsvorsitzende und Tierheimchefin auf LVZ-Nachfrage.

Selbst Schnappschüsse aus dem Urlaub

Die Bilder zeigen Vierbeiner, die das Heim einst in Obhut nahm und später vermitteln konnte – solo oder mit Herrchen beziehungsweise Frauchen. Auch Schnappschüsse aus dem Urlaub, bei dem der tierische Liebling nicht fehlen durfte, sind darunter. Selbst an inzwischen verstorbene Hunde und Katzen erinnern die Fotos.

Hinzu kommen etwa 250 Aufnahmen, die der Verein zu Tagen der offenen Tür und Shootings anfertigen ließ. „Wir haben jetzt ein großes Spektrum zur Auswahl“, freut sich Höfer. Das Sammelsurium erhält ein regionaler Fernsehsender, der daraus einen Film formt, der auch auf mehreren Online-Kanälen laufen wird. Der Tierschutzverein möchte damit auf die prekäre Situation des Tierheims aufmerksam machen und um Spenden bitten. Es gehe um die Zukunft des Heims.

Auswertendes Gespräch findet statt

Wie berichtet, traten im vorigen Jahr unerwartet massive Risse in den Wänden auf. Der Anbau sackt ab, das Problem mit der Feuchtigkeit im Gebäude nimmt zu. Die Stadt Grimma als Eigentümer der Immobilie hatte daraufhin Gutachten anfertigen lassen. Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) informierte zur Stadtratssitzung, dass in der Woche vor Ostern das auswertende Gespräch dazu stattfinden soll. Vermutlich seien die Absenkungen durch den Untergrund entstanden. Vorzugsvariante für den Verein sei es, am jetzigen Standort zu bleiben. Dann müsse dort in größerer Dimension umgebaut werden.

Von Frank Prenzel