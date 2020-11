Tierheim Schkortitz ist baufällig: Hundehalter machen in Grimma Druck

Grimma

Die Grimmaer Stadträte sahen sich am Donnerstag vor ihrer Sitzung mit vielstimmigen Hundegebell konfrontiert. Vor dem Rathaus hatten sich etwa 50 Personen mit ihren Vierbeinern versammelt, um eindringlich auf die prekäre Situation des Tierheimes in Schkortitz aufmerksam zu machen. Mitglieder des Tierschutzvereins (TSV) Muldental und Adoptanten waren ebenso gekommen wie Unterstützer und Sponsoren des Tierheims im Grimmaer Ortsteil.

TSV-Mitglied beklagt langsame Mühlen der Bürokratie

„Wir sind hier, um der Sache Nachdruck zu verleihen“, betonte TSV-Mitglied Andreas Kuntze, der einen Schafpudel sein Eigen nennt. „Baulich muss endlich was passieren.“ Gleich drei Hütehunde hatte Elke Grohme an ihrer Seite. „Wir wollen eine klare Aussage, wie es mit dem Bauvorhaben läuft“, unterstrich die Otterwischerin, die eine Hundeschule führt und ebenfalls Mitglied im Verein ist. In das Ganze müsse endlich Bewegung kommen, beklagte sie die langsamen Mühlen der Bürokratie.

Vor der Stadtratssitzung am Donnerstag fanden sich zahlreiche Hundehalter und Mitglieder vom Tierschutzverein Grimma sowie Sympathisanten vom Tierheim Schkortitz vorm Eingang zum Grimmaer Rathaus ein. Sie bedrückt die bedrohliche Situation des Tierheimes Schkortitz. Quelle: Thomas Kube

Im Saal redete TSV- und Tierheimchefin Ricarda Höfer vor dem Stadtrat Klartext und erinnerte, dass der Stadt die massiven und bedrohlichen Schäden seit mehr als einem Jahr bekannt sind. „Wir haben das Gefühl, auf der Stelle zu treten.“ Wie berichtet, sind vermutlich ausgetrocknete Flöze des Braunkohle-Untertagebaus die Ursache für massive Risse und Absenkungen am Gebäude des Tierheims. Der Schimmel im Haus ist aber ein weitaus älteres Problem.

Höfer : Gebäude hält aktuellem Tempo nicht stand

„Seit Oktober 2019 haben Vereinsmitglieder und unser Mitarbeiter einen steten Begleiter: die Angst“, sagte Höfer. „Wir haben Angst um die Zukunft und auch um die Gesundheit von Mensch und Tier.“ Ihr Team sei überzeugt, dass das Gebäude dem aktuellen Tempo keinesfalls standhalten könne. „Wenn uns nicht die marode Bausubstanz auf den Kopf fällt, dann macht uns der Schimmel weiter krank.“

Verein steckte schon 70.000 Euro in Grimmaer Immobilie

Höfer erinnerte, dass der Verein bereits 70.000 Euro an Spendengeldern in das Grundstück der Stadt steckte und tausende unbezahlte Arbeitsstunden geleistet wurden. Und sie stellte drängende Fragen: Wie das Heim im Haushalt 2021 berücksichtigt sei, wie der Zeitplan aussehe, warum der Verein das Gutachten nicht einsehen dürfe. „Uns sitzt die Zeit im Nacken.“ Der Verein hat auch mit dem gerade vorgelegten Entwurfskonzept des Architekturbüros ein akutes Problem. Höfer: „Es minimiert unsere Aufnahmekapazität um fast zwei Drittel.“ Das Heim müsse aber wie bisher durch Vermittlung von Tieren Einnahmen erzielen können, um der Kommune die Pflichtaufgabe abzunehmen.

Hochbauamtsleiterin: Neue Vorschriften verringern Kapazität

Grimmas Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe informierte, dass der komplette erste Planentwurf am 24. November vorliegen wird und es dazu drei Tage später einen Gesprächstermin mit dem Verein gibt. Wegen geänderter Vorschriften „werden wir nicht mehr die gleiche Anzahl von Tieren unterbringen können“, so Hoppe. Sonst werde die Anlage nicht genehmigungsfähig sein. Nach jetzigem Stand läuft es darauf hinaus, einen Teil des Gebäudes abzureißen und einen Teilneubau zu errichten. Jetzt sollen zunächst Konzept und Bedürfnisse des Vereins übereinander gelegt und diskutiert werden.

Hoppe : Viel Zeit durch Hohlraum-Untersuchung verloren

Hoppe erinnerte, dass die Hohlraum-Untersuchung viel Zeit kostete. Es habe allein ein Vierteljahr gedauert, um vom Oberbergamt die benötigten Archivunterlagen zu erhalten. Zur Finanzierung will die Stadt das Leader-Programm anzapfen. Der bereits im Dezember 2019 signalisierte Antrag kann aber erst mit dem nächsten Aufruf im Frühjahr gestellt werden.

„Auch wenn es dramatisch aussieht, besteht aktuell keine Einsturzgefahr“, gab Hoppe die Fachmann-Expertise wieder. Der Schimmel könne derzeit nur regelmäßig mit Alkohol abgewaschen werden, was freilich nicht befriedigend sei.

Grimma macht Tierheim Schkortitz zur Priorität 1

Im Stadtrat gibt es keinen Zweifel, dass möglichst schnell etwas passieren muss. Er folgte einmütig Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), der noch mal auf die kommunale Pflichtaufgabe hinwies und das Tierheim zur Priorität 1 erklärte. „Wir haben die Ernsthaftigkeit der Situation erkannt. Aber es wird Schmerzen bereiten und manch’ anderes Vorhaben hinten runterpurzeln.“

