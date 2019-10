Tierheim Schkortitz macht die Zwinger auf

Grimma/Schkortitz

In Zeiten steigender Kosten ist es für Tierschutzvereine – die zudem noch Tierheime betreiben – doppelt wichtig, mit der Öffentlichkeit im Gespräch zu bleiben. Auch deshalb lädt das Grimmaer Tierheim im Ortsteil Schkortitz am Sonntag (20. Oktober) von 14 bis 18 Uhr wieder zu einem Tag der offenen Tür ein.

Rezepte für Hundekekse

Vereinsvorsitzende Ricarda Höfer verspricht, dass auf die Gäste und Tierfreunde wieder Neuigkeiten warten. So wird ein frisch saniertes Katzenzimmer offiziell eingeweiht und auch die Modernisierungsarbeiten an der Futterküche sind in vollem Gange. „Außerdem ist der neue Tierheimkalender für 2020 fertig und es wird wieder die beliebte vereinseigene Broschüre ,10 Rezepte für Hundekekse’ käuflich zu erwerben sein.

Prachtrosella-Sittiche & Co. laden ein

Auch das MDR-Fernsehteam von „Tierisch, tierisch“ mit Uta Bresan ist diese Woche mal wieder im Einsatz. Es wird also nie langweilig in Schkortitz – ohnehin nicht mit knapp 30 Hunden, 50 Katzen und zwei Prachtrosella-Sittichen, die aktuell im Tierheim versorgt werden.

Wiedersehen mit Ehemaligen

An Einsatzbereitschaft und Tatendrang fehlt es den auch den 100 Mitgliedern des Vereines nicht, doch die anfallenden Kosten müssen abgedeckt werden. Auch deshalb sind solche Tage der offenen Tür wichtig. „Da sehen wir nicht nur ehemalige Tiere und ihre neuen Besitzer wieder, er bringt auch immer nötige Geld- oder Sachspenden ein. Natürlich gibt es in den vier Nachmittagsstunden auch jede Menge Verkaufs- und Beratungsstände für Hundehalter und vielleicht können wir auch den einen oder anderen Vierbeiner neu vermitteln“, so die Vereinschefin.

Von Thomas Kube