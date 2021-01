Landkreis Leipzig/Oelzschau

Der Standort für den Rettungsdienst in Oelzschau ist erst wenige Tage alt, in den sozialen Medien hat er dennoch schon traurige Berühmtheit erlangt. Erst einen Tag vor Inbetriebnahme der neuen Adresse wurde das Mini-Domizil vom Landkreis Leipzig als Träger des Rettungsdienstes an das DRK Leipzig-Land übergeben. Staunende Rettungssanitäter durften im Beisein von Eigenbetriebsleiterin Carola Schneider und Landrat Henry Graichen ( CDU) ihr neues Ausrückquartier besichtigen: einen schmalen Schlauch auf Rädern, in dem Platzangst vorprogrammiert ist.

Auf Facebook hagelt es vernichtende Kommentare zum Oelzschauer Tiny House

Auf Facebook hagelt es seitdem vernichtende Kommentare. „Ein Hänger als Rettungswache? Wird ja immer komfortabler. Die armen Mitarbeiter, die dort arbeiten müssen“, schreibt eine Userin. Ein anderer meint: „Da kann man auch gleich ein Blaulicht auf ’n Wohnmobil setzen.“ Andere versuchen, die Sache mit Humor zu nehmen: „Ob es Ärger gibt, wenn man den Standort im Sommer selbstständig an einen Badesee verlegt?“

Im mobilen Standort für den Rettungsdienst in Oelzschau ist nicht viel Platz. Quelle: André Neumann

„Eine Schande, wie mit Rettern umgegangen wird“

Die meisten Kommentare fallen bitterböse aus: „Ihr habt doch einen an der Klatsche. Merkt ihr es noch?“ „Fehlt nur noch die Durchreiche für Bananen und Erdnüsse...“ Für etliche Schreiber stellt das Tiny House mit seinen beengten Verhältnissen einen Beleg dar, dass die Notfallversorgung nicht die nötige Beachtung findet: „Der Rettungsdienst muss an der Sparpolitik immer mehr leiden.“ Ein anderer bemerkt: „Peinlich für den Träger. Hier wird nachvollziehbar, welchen Stand der Rettungsdienst hat.“ Den Sanitätern ein solches Arbeitsumfeld zuzumuten, sei einfach nur armselig. Und der Bornaer Gunther Sachse kommentiert: „Es ist eine Schande, wie hier mit systemrelevanten Menschen umgegangen wird. Gerade jetzt, wo der Rettungsdienst mehr gefordert wird als in normalen Zeiten.“

Neue Standorte für Wachen und deren Außenstellen auf diese Weise zu testen, sei zudem nicht zeitgemäß: Eine Standortfindung, um die Hilfsfristen zu optimieren, könne im Jahre 2021 auch digital erfolgen. „Ob ich da 70 000 Euro für einen Wohnanhänger ausgebe oder für eine Beratungsleistung, kommt finanziell aufs Gleiche raus.“

Oelzschau firmiert unter Kollegen nur noch als „Zwingerwache“

Lutz Lettau ist als Mitarbeiter des DRK einer derjenigen, der in Oelzschau Dienst tun muss. „Erste Kollegen haben bereits ihre Versetzung beantragt, weil sie unter diesen Bedingungen nicht arbeiten wollen“, gibt der Betriebsrat Auskunft. Auch einen Spitznamen hat der neue Standort schon weg – „Zwingerwache“. Was nicht nur an den beengten Verhältnissen liegt, sondern auch am benachbarten Tierheim.

Genau neben dem Tiny House befindet sich das Domizil der Oelzschauer Tierschützer. „Wir campieren quasi Tür an Tür. Wir schrecken die Hunde auf, wenn wir zum Einsatz fahren. Die Hunde schrecken uns auf, wenn wir gerade zur Ruhe gekommen sind.“

Die Eigenbetriebsleiterin habe dazu die Idee geäußert, zwischen Tierheim und Tiny House eine Plane aufzuhängen. „Ich bezweifle, ob das etwas hilft.“ Die Betroffenen hätten mittlerweile Kontakt zur Berufsgenossenschaft aufgenommen, um sich Unterstützung zu holen, heißt es weiter. Noch für diese Woche seien zudem Gespräche zwischen Landkreis und Betriebsrat geplant.

Von Simone Prenzel