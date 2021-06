Tod einer Frau mit Behinderung in Grimma: Mitarbeiterinnen freigesprochen

Grimma

Am Grimmaer Amtsgericht erging am Montag das Urteil in der Verhandlung um den tödlichen Unfall in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe eines Muldentaler Wohlfahrtsverbandes.

Am Ende des dritten Verhandlungstages entlastete Richter Götz-Karsten Weimann die beiden Mitarbeiterinnen jener Einrichtung, Sabine P. und Jennifer H., von dem Vorwurf, im Sommer 2017 im Zuge der Verletzung ihrer Aufsichtspflicht am Tod durch Ertrinken einer der Bewohnerinnen im hauseigenen Pool mitverantwortlich zu sein. Auch konnte ihnen keine unterlassene Hilfeleistung nachgewiesen werden.

Keine Pflichtverletzung

Richter Weimann folgte damit der Einschätzung der Staatsanwaltschaft. Diese sieht keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Pflichtverletzung vorlag. Aus den Zeugenaussagen - am Montag wurden der damalige Notarzt sowie zwei Unfallsanitäter angehört - gehe hervor, dass die beiden Frauen dem Überlebenskampf der ihr anvertrauten Heimbewohnerin nicht tatenlos zugesehen hätten.

Deren Tod sei „mehr Unglück als Unrecht“. Zudem hätten die medizinischen Gutachten nicht ausgeschlossen, dass bei der medikamentös gegen eine Epilepsie eingestellten Heimbewohnerin ein Anfall auslösendes Moment für ihren Tod gewesen sein könnte. Denn ein solcher nicht auszuschließender Anfall hätte wiederum den Vorgang des Ertrinkens in jedem Fall beschleunigt und den Zeitraum für mögliche Hilfeleistungen entsprechend verkürzt.

Urteil mit fadem Beigeschmack

Götz-Karsten Weimann schränkte dieses sein Urteil allerdings insofern ein, als dass es einen „faden Beigeschmack“ habe. „Es ist in jedem Fall kein einfaches Urteil, und es lässt einen unbefriedigt zurück“, so der Amtsgerichts-Richter. Denn die beiden Aufsichtspersonen sollten damals ja gerade deshalb am Pool präsent sein, um ein solches Unglück zu vermeiden.

Entsprechend seien die Wut und der Unglaube auf Seiten der Angehörigen nachvollziehbar. Aber nicht jedes Unglück sei eben auch in jedem Fall einem Schuldigen zuzuordnen. „Als Richter bin ich dazu angehalten, die für die Angeklagten günstigste Konstellation anzunehmen. Und in diesem speziellen Fall war dies die nicht auszuschließende Möglichkeit eines epileptischen Anfalls, der die Handlungsmöglichkeiten der beiden Mitarbeiterinnen massiv einschränkte.“

Geringe Reanimations-Chancen

Die Bauchlage, in die sie die an jenem 15. August 2017 verunglückte Heimbewohnerin nach erfolgter Bergung am Beckenrand brachten, ist laut der Aussage eines Unfallsanitäters in jedem Fall keine falsche Entscheidung gewesen. Die Chance für medizinische Laien, einen Ertrunkenen zu reanimieren, liege unter normalen Bedingungen bei deutlich unter 50 Prozent. Im konkreten Fall, bei dem die Temperatur unter der Pool-Abdeckung bei um die 40 Grad lag, sei sie noch um einiges niedriger gewesen.

Scharfe Kritik übte Richter Götz-Karsten Weimann am Träger der Einrichtung. Die Poolordnung sei „eine Katastrophe“ gewesen, da sie keine Verpflichtungen für das Heimpersonal enthalten habe. Entsprechend könnten auch keine Pflichtverletzungen gegenüber den beiden Mitarbeiterinnen abgeleitet werden. Besagtes nach 2013 aus Hochwasser-Spenden gebautes Pool ist übrigens nicht mehr existent, sondern wurde unmittelbar nach den tragischen Ereignissen zurückgebaut.

Von Roger Dietze