Tödliche Pool-Party in Gerichshain: Wann beginnt der Prozess?

Der Tod zweier Partygäste in einem Pool in Gerichshain wird das Amtsgericht Grimma in diesem Jahr beschäftigen. Einer der Angeklagten, dem die Staatsanwaltschaft den Prozess macht, ist der Veranstalter.

Eine private Weihnachtsfeier in Gerichshain endete am 22. Dezember 2019 für zwei Partygäste mit dem Tod. Zwei Angeklagten wird am Amtsgericht Grimma in diesem Jahr der Prozess gemacht. Quelle: Frank Schmidt